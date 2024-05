In Zürich wird eine Öko-Revolution gestartet

Die Podcasts der Woche sind eine Achterbahnfahrt. Zwischen Zürich und dem Tessin startet eine Öko-Revolution, während Franz Hohler den Amseln zuhört. Und nicht zuletzt das Gespräch mit Alessia Schrepfer, welche mit ihrem Start-up Pflegende zu Unternehmerinnen und Unternehmern macht.

1. Revolution in Zürich

März 2024: Eine Anschlagserie erschüttert Zürich. Alles scheint auf Öko-Extremismus hinzudeuten. Doch Josi Amstutz, Mitarbeiterin beim Nachrichten-Magazin «the right news», geht einer anderen Spur nach. Denn die kryptischen Flugblätter am Tatort sind Zitate – und zwar aus Songtexten der Punk Band «Angry Freedom». Die brandneue «Hörspiel»-Produktion von SRF und RSI.

Audio Premiere 1/3: «Revolution!» 41:28 min, aus Hörspiel vom 02.05.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 41 Minuten 28 Sekunden.

2. Franz Hohlers Rezept fürs Glück

«Wenn die Amseln singen am Morgen, das ist so wunderbar, da höre ich immer wieder zu», schwärmt Franz Hohler. In der Jubiläumssendung von «Musik für einen Gast» reflektiert der 81-jährige Schriftsteller und Kabarettist, wie man zum Glück findet. Neben den kleinen Alltagsmomenten spielen da ein Gipfelbestieg des Mont Blanc, seine Freundschaft zu Mani Matter, aber auch die Trauer als Bestandteil des Lebens eine Rolle. Ein inspirierendes Gespräch.

01:05:52 Video Franz Hohler, Kabarettist, Liedermacher und Schriftsteller Aus Kultursendungen vom 28.04.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

3. Der Wisent ist los

1994 floh ein Wisent aus dem Tierpark Dählhölzli in Bern und wurde erst nach vierstündiger Verfolgungsjagd in einer Garage der russischen Botschaft eingefangen. Das «Regionaljournal BE FR VS» führte mit dem Tierparkverwalter ein launiges Interview über die «gschmuche» Sache. Im Archiv findet sich auch ein Nachtrag zur Jagd: Die russische Botschaft hat dem Tierpark anderntags eine Rechnung zukommen lassen; offenbar hinterliess der Bulle bei einem Auto einen Kratzer.

Audio Spektakuläre Einfang-Aktion Wisent Berner Tierpark 03:27 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 05.04.1994. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 27 Sekunden.

4. Neue Wege in der Pflege

Wie kann der Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche gestoppt werden? Bereits während ihrer Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit wusste Alessia Schrepfer, dass sie etwas bewegen möchte. Ihr Start-up «We Nurse» macht es vor: Es ist der erste Freelance-Pool im Gesundheitswesen, der ganz den Mitarbeitenden gehört. Was Alessia Schrepfer antreibt, warum sie bewusst auch provoziert und weshalb ihr Vater ihr Vorbild ist, erzählt sie Judith Wernli im «Focus»-Gespräch.