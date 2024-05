Tagesaktualitäten beschäftigen diese Woche besonders unsere Podcastlandschaft. Kein Wunder – 36 Jahre ist es her, seit die Schweiz das letzte Mal den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Auch Polarlichter gaben zu reden – dabei sieht die einer unserer Podcast-Hosts laut eigenen Angaben auch, wenn er vom Ausgang nach Hause torkelt.

1. Wer moderiert den ESC 2025 in der Schweiz?

Nemos Sieg beschäftigt natürlich auch Yvonne, Maja und Gülsha in der aktuellen «Zivadiliring»-Folge. Schnell kommt die Frage auf, wer die grosse Sause nächstes Jahr denn moderieren soll. Es müsse ein «frischer Wind» wehen, findet Yvonne. Gülsha sieht sich eher weniger auf der ESC-Bühne, dafür wäre sie bereit, die Moderation der Swiss Music Awards zu übernehmen. Vielleicht ein Tauschgeschäft mit SMA-Moderatorin Melanie Winiger? Oder doch Everybody's Darling, Roger Federer? Es bleibt spannend.

Audio Erst raufen, dann rammeln 41:18 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 41 Minuten 18 Sekunden.

2. Die Uni als Ort des Protests

Die Pro-Palästina-Protestbewegungen an Schweizer Universitäten begannen Anfang Mai in Lausanne und weiteten sich auf Unis im ganzen Land aus. Michelle Beyeler untersucht Proteste und erklärt in dieser «News Plus»-Folge, weshalb diese Form von Widerstand nichts Neues ist: «Die USA haben eine lange Tradition, dass sich die Proteste an Universitäten ausbreiten – beispielsweise die 68er-Bewegung.»

Audio Pro-Palästina-Demos: Universitäten als Ort des Protestes 15:01 min Bild: Keystone/Ennio Leanza abspielen. Laufzeit 15 Minuten 1 Sekunde.

3. Das Leben verschlafen und andere Leiden

«Debriefing 404»-Host David Meury hat (gefühlt) alles verpasst. Es regnete in der vergangenen Woche Geld auf der Chinawiese in Zürich und schweizweit zeigten sich ungewöhnlicherweise Polarlichter in allen möglichen Farben. Währenddessen schlief Meury den Schlaf des Gerechten. Dieses Farbspektakel könne man nach dem Ausgang aber eigentlich immer sehen, so seine Podcast-Kollegen. Weitere «Ratgeber» hören Sie in der aktuellen Folge: «Enttäuschung».

Audio Enttäuschung 01:21:16 min abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

4. Manege frei für Philipp Elsener und Doris Knie

Am Muttertag sprach Moderatorin Michèle Schönbächler live in Rapperswil mit Philipp Elsener und Doris Knie. Die beiden haben von der Branche her nicht viel gemeinsam: Elsener führt eine Messerschmiede, Knie ist die administrative Geschäftsführerin des gleichnamigen Zirkus. Es verbindet sie aber auch etwas, über das sie sich im «Persönlich» austauschen: das Leben in einer Familiendynastie.