Darum gehts: Nachdem an verschiedensten Universitäten in den USA pro-palästinensische Proteste stattgefunden haben, halten Aktivistinnen und Aktivisten auch Schweizer Unis auf Trab. Die Besetzerinnen und Besetzer fordern unter anderem, dass die jeweiligen Unis ihre Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten und Forschungsinstituten beenden sollen. Begonnen hatten die Proteste vergangene Woche an Hochschulen in Genf, Lausanne und Zürich. Zürich: «UZH is occupied!», schreiben die Protestierenden am Dienstagmittag auf Instagram. Seit 12 Uhr läuft eine Protestaktion im Lichthof der Universität Zürich, wie Augenzeugen gegenüber SRF bestätigen. Die Studierenden fordern laut ihrer Mitteilung «keine Kooperation mit Israel». Wie die Verantwortlichen der Universität mit dem Protest umgehen werden, ist noch unklar.

Bern: In der Bundesstadt haben am Sonntagabend rund 60 Personen mehrere Räume am Standort Unitobler in Beschlag genommen, darunter die Mensa. Laut der Universität patrouillierten vermummte Personen im Gebäude. Sie bezeichnete die Situation mit teils antisemitischen Parolen als «nicht tolerierbar». Obwohl am Dienstagmittag ein Dialog zwischen den Protestierenden und der Uni-Leitung angesetzt war, dauert die Aktion derzeit noch an. Laut den Studierenden hatte das Rektorat 20 Minuten vor der Verabredung abgesagt. In der Zwischenzeit haben zudem über 100 Akademikerinnen und Akademiker einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die Protestierenden unterstützen.

Basel: In der Rheinstadt besetzten Studierende das Bernoullianum. Vor dem Gebäude waren am Montagnachmittag rund 50 Protestierende versammelt, im Gebäude nach einer Schätzung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA rund 30 Personen. Die Universität hatte kurz vor der Besetzung mitgeteilt, dass ihre Räumlichkeiten bis am 24. Mai nur noch für Angehörige der Universität, für Besuchende von bewilligten Veranstaltungen sowie für eingeladene Gäste zugänglich seien. Damit soll eine «mögliche Eskalation» verhindert werden. Am Montagabend erklärte das Rektorat, die Universität sei bereit, am Mittwoch eine Delegation der Besetzenden zu empfangen, wenn diese die Besetzung bis Dienstagabend auflösen.

Genf: In Genf, wo die Besetzung von letzter Woche noch am Montag andauerte, reichte die Universität eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs ein. Das Rektorat hatte die nächtliche Besetzung der Uni-Mail von Anfang an als rechtswidrig betrachtet. Am Dienstag gegen fünf Uhr früh haben dann Polizisten das Uni-Mail-Gebäude betreten, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Sie führten Identitätskontrollen durch und brachten die Studierenden weg.

Freiburg: An der Universität Freiburg besetzten am Montagmittag rund hundert Personen eine Halle des Unigebäudes Pérolles 21. Die «Studentische Kooperation für Palästina» verlangt unter anderem, dass die Universität die Gedenktafel für Chaim Weizmann in der Aula Magna entfernt. Weizmann, der erste israelische Staatspräsident, hatte in Freiburg studiert.