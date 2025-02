Mängel in der Security-Branche: ein Risiko für unsere Sicherheit?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Private Sicherheitskräfte sollen an Grossevents und im Alltag für unsere Sicherheit sorgen. Wie steht es um ihre Arbeitsbedingungen? Und wie sorgfältig werden sie rekrutiert und ausgebildet? Die Serie «Undercover als Security» von «News Plus Hintergründe» beleuchtet die Schattenseiten der privaten Sicherheitsbranche.



Ausserdem: Vom guten Zuhören, von Pilzen als Baumaterial und von verschiedenen Herangehensweisen an ein und denselben Kriminalfall.

Rebekka Christen Podcast-Spezialistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Rebekka Christen hat Kommunikationswissenschaften und multimediale Kommunikation studiert – und dabei ihre Leidenschaft für Podcasts entdeckt. Seit 2022 arbeitet sie in der Podcast-Distribution von SRF.

1. Wie sicher sind private Sicherheitsfirmen?

Die SRF-Journalistin Karin Wenger bewirbt sich verdeckt als Security bei privaten Sicherheitsfirmen. Die Recherche von ihr und Maj-Britt Horlacher offenbart: Angestellte werden unvorbereitet in Einsätze geschickt, Löhne und Preise werden gedrückt, die Arbeitskonditionen sind teilweise fragwürdig, es kommt zu Gesetzesverstössen. Was bedeutet das für unsere Sicherheit? Die Serie «Undercover als Security» von «News Plus Hintergründe» liefert Einblicke, die sonst verborgen bleiben.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die mit einer packend erzählten Podcast-Serie in die unbekannte Welt der Sicherheitsbranche eintauchen wollen.

2. Gutes Zuhören: wie geht das?

«Wir hören, was wir fühlen», sagt Bernhard Pörksen. Der Tübinger Medienwissenschaftler meint damit, dass unsere Prägungen und Überzeugungen beeinflussen, was wir hören und wem wir Gehör schenken. Im Gespräch mit «Sternstunde Philosophie»-Moderatorin Barbara Bleisch erläutert er, was passieren kann, wenn Menschen nicht zuhören wollen oder nicht fähig dazu sind. Ausserdem besprechen sie: Was heisst Zuhören eigentlich? Worin besteht dessen Mehrwert? Und: Sollen wir wirklich allen Personen zuhören?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die bessere Zuhörerinnen und Zuhörer werden wollen, oder sich einfach für zwischenmenschliche Kommunikation interessieren.

3. Die Baubranche als Kreislaufwirtschaft?

Die Bauindustrie verursacht einen erheblichen Anteil der weltweiten CO₂-Emissionen, etwa durch die Produktion von Beton und Stahl. Auf der Suche nach klimafreundlichen Alternativen rücken auch Pilze in den Fokus von Architektur und Wissenschaft. Aus ihrer Wurzelstruktur lässt sich ein widerstandsfähiger Baustoff herstellen, der nachwächst, dabei Nahrung liefert, CO₂ speichert und biologisch abbaubar ist. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein? In dieser «Echo der Zeit»-Reportage besucht Leonie March ein Pilotprojekt in Namibia.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich für Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit oder für alles rund ums Bauen begeistern.

4. Wer löst den Kriminalfall am besten?

In einem Literaturseminar wird das Genre «Kriminalroman» thematisiert; Studierende zeigen auf, wie unterschiedlich berühmte Spürnasen der Weltliteratur den gleichen Fall anpacken und lösen. Das Ergebnis ist ein Schaulaufen der Meisterdetektive aus früheren Zeiten. Von Sherlock Holmes über Maigret hin zu Hercule Poirot – alle widmen sie sich in diesem «Krimi»-Hörspiel auf ihre ganz eigene Weise dem Fall «Das vergiftete Spiegelei».

Wer sollte diesen Podcast hören?

Liebhaberinnen und Liebhaber von Retro-Krimis.