Im 18. Jahrhundert begleitete die Zürcherin Regula Engel ihren Ehemann, einen französischen Söldner, auf Feldzügen. Dabei lernte sie auch Napoleon Bonaparte kennen. Die Nähe zu ihm führte zu ihren glücklichsten Zeiten – wurde aber auch zur Bürde. Die «Zeitblende» taucht in das abenteuerliche Leben der Offiziersgattin ein.

Ausserdem: «News Plus» über Superreiche und was sie für die Demokratie bedeuten, «Maloney» auf den Spuren des Tramkillers und der «Podcast am Pistenrand» geht in die Pause.

1. Wie Napoleon das Leben einer Zürcherin prägte

Regula Engel veröffentlichte 1821 ihre Memoiren. Ein Bestseller, der seither immer wieder neu aufgelegt wurde. Darin erzählt sie von ihren 21 Kindern, vom Glanz und Elend des Söldnerlebens und vom «lieben Napoleon», der Kaffee liebte, sehr gerne schnupfte und sie manchmal dazu einlud. Zeitweise war sie ihm sogar so nahe, dass sie ab und an für seine Mutter Letizia gehalten wurde.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die Geschichte durch die Augen einer aussergewöhnlichen Frau erleben möchten.

2. «Die Höhe des Vermögens bestimmt auch die Grösse des Einflusses»

Ihre Vermögen erreichen kaum vorstellbare Dimensionen: die Superreichen. Und weltweit gibt es immer mehr von ihnen. Abgesehen davon, dass sie über ein massiv grösseres Vermögen verfügen: Welche Eigenschaften unterscheiden sie vom Rest der Bevölkerung? Sind sie eine Gefahr für die Demokratie? Und wie stellt sich die Lage in der Schweiz dar? Diesen Fragen geht «News Plus» nach – gemeinsam mit dem Elitenforscher Michael Hartmann und dem Ökonomen Reto Föllmi.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die wissen wollen, wie Superreiche Einfluss nehmen und was das für die Allgemeinheit bedeutet.

3. Maloney: Wer treibt im Tram 13 sein Unwesen?

Seit drei Wochen ist im Tram 13 die Hölle los: Gleich drei ältere Passagiere starben mit der Diagnose Herzversagen auf der gleichen Strecke. Die Polizei glaubt an natürliche Todesfälle. Nicht so Herr Wirz, ein Mitarbeiter der Industriellen Betriebe. Er ist sich sicher: Ein Verbrecher will, dass ältere Menschen nicht mehr mit dem Tram fahren. Wirz beauftragt Maloney, die Sache aufzuklären. Als der Privatdetektiv im Tram seine Erkundungen macht, stirbt der nächste Passagier. Schafft er es, den Tramkiller zu schnappen?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Fans des schrulligen Philip Maloney kommen auch bei diesem haarsträubenden Fall auf ihre Kosten.

4. Mit dem «Podcast am Pistenrand» ist immer Ski-Saison

Mit dem Ende des Ski-Alpin-Weltcups 2024/25 geht auch der «Podcast am Pistenrand» (PaP) in die grosse Pause. Wer den Ski-Zirkus jetzt schon vermisst: vergangene PaP-Episoden auf die Ohren, Augen schliessen – und schon ist man wieder mittendrin. Denn der Podcast ist schliesslich jederzeit verfügbar und kann immer wieder gehört werden. Und wem das bis zur nächsten Saison doch nicht reicht: In der letzten Episode vor der Pause kündigen die Hosts Tina Weirather, Marco Berthod und Michael Schweizer eine grosse PaP-Sommerparty an.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle Ski-Hasen, die gerne einem unterhaltsamen Talk lauschen.