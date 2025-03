Digitale Selbsttests oder Tipps, wie sich ADHS im Berufsalltag gewinnbringend auswirken kann: Die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung ADHS ist ein grosses Thema in den sozialen Medien. Dabei lässt sich ein Trend erkennen, ADHS sehr positiv darzustellen. In «Sternstunde Philosophie» diskutieren die zwei Hosts das Phänomen kritisch mit ihren Gästen.

Ausserdem: Weshalb uns Musikfilme so begeistern in «Sounds! Zentrale», wie Anna Tumarkin Frauengeschichte schrieb in der «Zeitblende» schrieb, und weshalb Schwarzfahrten im Schweizer ÖV zunehmen in «News Plus».

Sarah Morger SEO-Managerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sarah Morger hat Publizistikwissenschaft studiert und ist begeisterte Podcast-Hörerin. Durch ihre Tätigkeit als SEO-Managerin (Suchmaschinenoptimierung) bei SRF seit 2021 ist sie mit den Podcasts im SRF-Universum bestens vertraut.

1. Faszination Musikfilme

«Bohemian Rhapsody», «Walk the Line» oder «A Complete Unkown»: Filme über bekannte Musikerinnen und Musiker wie Queen, Johnny Cash oder Bob Dylan begeistern und füllen weltweit die Kinosäle. Sogenannte «Biopics» sind Filme, die das Leben einer realen Person als Basis verwenden und dieses fiktionalisieren. Doch was fasziniert uns derart an Musikfilmen? Die neueste Folge von «Sounds! Zentrale» geht der Begeisterung rund um Musikfilme nach und diskutiert den Film über das Leben von Bob Dylan.

«A Complete Unkown» Box aufklappen Box zuklappen Hier finden Sie weitere Informationen zum Film über den Musiker Bob Dylan.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer sich fragt, warum sich im Kino Biopic an Biopic reiht.

2. Wie Anna Tumarkin die erste Professorin Europas wurde

Vor ihr hat das noch keine Frau geschafft – Anna Tumarkin war die erste Professorin Europas. Über 45 Jahre forschte und dozierte sie an der Universität Bern. Tumarkins Karriere in Bern begann bereits 1898 und mündete 1909 im Höhepunkt, als sie vollberechtigte Professorin der Philosophie wurde. Zu dieser Zeit eine wahre Sensation innerhalb dieser Männerdomäne. Die «Zeitblende» erzählt die bewegte Geschichte der russisch-jüdischen Einwanderin, die Frauengeschichte schrieb.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer in ein Stück Frauengeschichte eintauchen möchte.

3. ADHS: Was steckt hinter dem zunehmenden Phänomen?

Immer mehr Menschen – Erwachsene wie auch Kinder – scheinen an der Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung ADHS zu leiden. Barbara Bleisch und Wolfram Eilenberger gehen in «Sternstunde Philosophie» der Frage nach, was hinter dem zunehmenden Phänomen steckt. Dabei wird in der angeregten Diskussion über den digitalen Hype gesprochen, der rund um ADHS auf Social Media zu erkennen ist. Denn in den sozialen Medien wird ADHS von Betroffenen auch als Superpower angepriesen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer eine angeregte Diskussion zu einem gesellschaftlichen Thema schätzt.

4. ÖV-Bschiss: Weshalb gibt es immer mehr Schwarzfahrer?

Die Einträge im nationalen Schwarzfahrer-Register steigen von Jahr zu Jahr. Im Jahre 2024 wurden gar über eine Million Fahrten registriert. Dabei fällt auf, dass mehr als ein Drittel der Gebüssten jünger als 26 Jahre alt ist und Männer häufiger ertappt werden als Frauen. Doch wie sind diese Typologisierungen einzuschätzen? Und: Welche Gründe sind für den Rekordwert verantwortlich? «News Plus» klärt die wichtigsten Fragen und spricht mit Betroffenen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer sich ein aktuelles Newsthema in wenigen Minuten kurzweilig erklären lassen möchte.