Fahrradfahren lernen, die Geburt des Kindes oder das erste Mal alleine verreisen: Die Kapazität unseres Speichers für Erinnerungen ist unbeschränkt. Theoretisch hat also jede Erinnerung das Potenzial, ein Leben lang zu bleiben. Doch was entscheidet, woran wir uns erinnern und was wir vergessen? Und wie verlässlich sind unsere Erinnerungen tatsächlich? In einer Liveausgabe von «Input» mit Publikum diskutieren zwei Hosts mit Neuropsychologe Thomas Reber.

Ausserdem: «International» unternimmt in Syrien eine Reise durch ein Land im Wandel, «Focus» fragt nach dem Ursprung der Erde und «Zwei mit Buch» philosophieren über die Bedeutung einer Figur namens Niemand.

1. Wie frei ist das neue Syrien?

An der syrischen Grenze werden Heimkehrende, die während des Assad-Regimes im Exil lebten, mit der Nationalhymne der Sieger als freie Menschen empfangen. Die Stimmung ist ausgelassen. Einige tanzen zur Musik, andere machen Selfies mit dem neuen syrischen Stempel im Pass. Doch in was für ein Land kehren sie zurück? Die politische Aktivistin Malak Shanawani traut den neu gewonnenen Freiheiten noch nicht ganz. Wie geht es den Menschen in Syrien unter neuer Herrschaft? «International» fragt nach.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer wissen will, wie Syrerinnen und Syrer die Entwicklungen in ihrer Heimat einschätzen und welche Hoffnungen und Ängste sie haben.

2. Woher, wohin?

Die Faszination für Planeten war Maria Schönbächler schon als Kind gegeben. Nach einer Lehre bei der Post hat sie die Matura nachgeholt und analysiert nun seit über 20 Jahren an der ETH Material aus dem Weltall. Eine der grossen Fragen, die ihre Forschung umtreibt, ist die nach dem Wasser – der Bühne des Lebens, wie sie es nennt. Ihre Arbeit im Labor könne man sich vorstellen wie Kochen, einfach mit teilweise gefährlichen Chemikalien, erzählt sie im Gespräch bei «Focus».

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer sich fragt, wann wohl der nächste grosse Meteorit einschlägt.

3. Wie verlässlich sind Erinnerungen?

«Wir verändern unsere Erinnerungen an Ereignisse dauernd», sagt Neuropsychologe Thomas Reber. Jedes Mal, wenn wir eine Erinnerung hervorholen, wird sie anschliessend neu abgespeichert. So ist es durchaus möglich, dass Erinnerungslücken mit Inhalten gefüllt werden, die uns als wahrscheinlich erscheinen, vielleicht jedoch nicht unbedingt den Tatsachen entsprechen. Bei «Input» verrät der Neuropsychologe, wie unser Hirn uns austrickst.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer nicht nur in Erinnerungen schwelgen, sondern diese auch kritisch hinterfragen will.

4. Aus Musik wird Literatur

Wer ist dieser Niemand, mit dem die junge Diplomatentochter im Roman «Walzer für Niemand» immer Musik hört? Ist er ihr realer Freund – oder vielleicht doch einfach nur das, was sein Name suggeriert? Diese ambivalente Figur, die Einsamkeit und Zuflucht in einem verkörpert, sei für sie ein Ur-Thema, so Sophie Hunger in «Zwei mit Buch». Mit ihrem Debutroman versucht sich die Musikerin in einer neuen Kunstform: dem Schreiben. Dabei bedient sie sich Stilmitteln, die sie aus der Musik kennt – und scheint zu überzeugen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer wissen möchte, wie es einer Musikerin ergeht, die inspiriert durch einen Song einen Roman schreibt.