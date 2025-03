Per E-Mail teilen

Am 10. März um Punkt 4 Uhr läutete Basel die diesjährigen «drey scheenschte Dääg» ein: Während drei Tagen herrscht im Kanton frisch-fröhliche Fasnachtsstimmung. Die ausgelassene Stimmung lässt sich aber nicht nur vor Ort finden, sie ist auch Schauplatz des SRF Hörspiels «Iberfall am Fasnachts-Zyschdig» von Raoul Baerlocher.

Ausserdem: Wie sich die Migration in Mexiko verändert in «International», Einblicke ins Leben von To Athena im «Focus» und sanfte Einschlafklänge im «Schlummerland».

Sarah Morger SEO-Managerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sarah Morger hat Publizistikwissenschaft studiert und ist begeisterte Podcast-Hörerin. Durch ihre Tätigkeit als SEO-Managerin (Suchmaschinenoptimierung) bei SRF seit 2021 ist sie mit den Podcasts im SRF-Universum bestens vertraut.

1. Wie Musik das Leben von To Athena prägt

Mit ihrem Lied «Angscht» erreichte die Sängerin Tiffany Limacher ein Millionenpublikum und gewann den Swiss Music Award. In ihrer Musik verbindet die Luzernerin unter ihrem Künstlernamen «To Athena» Pop mit Klassik. Im «Focus» spricht die 30-jährige über Selbstfindung, Weltschmerz und wo die Reise für sie in Zukunft hingeht. Auch ihr Humor ist Thema, denn Tiffany Limacher wollte früher Komikerin werden.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer mehr über das spannende Leben von To Athena erfahren will.

2. «Schlummerland»: Der Einschlaf-Podcast für Kinder

Für viele Kinder gehört eine Gutenachtgeschichte des Podcast «Schlummerland» zum Ritual vor dem Einschlafen. In dieser Folge trifft Flick auf einen jungen Muns, der zum ersten Mal im Schlummerland auftaucht. Schnell freunden sich die Zwei an. Die Hörspielgeschichten auf Schweizerdeutsch kombinieren sanfte Klänge mit Achtsamkeits- und Atemübungen. Durch die ruhige Erklärstimme werden Kinder – und auch Erwachsene – entspannt in den Schlaf begleitet. Schöne Träume!

Wer sollte diesen Podcast hören?

Kinder und Erwachsene mit Fantasie für die Schlummerland-Traumwelt.

3. Mundart-Hörspiel: Wer hat an der Basler Fasnacht zwei Geldkisten gestohlen?

Es ist Fasnachtszeit in Basel, als Kommissar Maeder einen Anruf vom Detektiv-Wachtmeister Gerber erhält: Mitten im Trubel wurde ein Geldtransport überfallen und Banknoten im Wert von rund einer Viertelmillion gestohlen. Bei den Dieben solle es sich um fünf Waggis handeln. Der Raub stellt Maeder vor eine schwierige Aufgabe, denn die traditionelle Figur ist eine äusserst beliebte Verkleidung. Gelingt es ihm, die richtigen fünf Waggis bis Donnerstagmorgen zu stellen?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die ihre Fasnachtsstimmung noch etwas verlängern möchten.

4. Ist Mexiko bereit für seine neue Rolle als Einwanderungsland?

Mexiko hat eine lange Migrationsgeschichte als Herkunfts- und Durchgangsland, doch diese verändert sich momentan fundamental. Immer mehr Menschen bleiben langfristig in Mexiko. «International» erklärt, weshalb sich die Migration verändert, thematisiert die neue Rolle Mexikos als Einwanderungsland und spricht mit Betroffenen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die mehr über das Leben der Menschen in Mexiko erfahren möchten.