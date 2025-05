Per E-Mail teilen

Ob in Zeitungen, Mails oder auf Plakaten: Buchstaben sind in unserem Alltag allgegenwärtig. Für Personen mit einer Lese- und Schreibschwäche stellen sie aber eine grosse Herausforderung dar. In «Input» spricht eine Betroffene darüber, wie sie mit der Schwäche umgeht.

Ausserdem: Gipfeli beim Self-Checkout nicht getippt? «News Plus» geht der Frage nach dem Strafmass nach, «Comedymänner» sorgt für herzhafte Lacher und SRF-Archiv reist zum Munotglöggli in Schaffhausen im Jahre 1964.

Sarah Morger SEO-Managerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sarah Morger hat Publizistikwissenschaft studiert und ist begeisterte Podcast-Hörerin. Durch ihre Tätigkeit als SEO-Managerin (Suchmaschinenoptimierung) bei SRF seit 2021 ist sie mit den Podcasts im SRF-Universum bestens vertraut.

1. Wenn der Self-Checkout zum Verhängnis wird

Bediente Kassen werden bei Coop, in der Migros oder im Aldi immer rarer und durch Self-Checkouts ersetzt. Dabei kann es im hektischen Alltag beim selbstständigen Zahlen durchaus passieren, dass ein Gipfeli oder eine Einkaufstasche beim Scannen vergessen gehen. Einer Kundin wurde dies zum Verhängnis: Sie vergass ihr Gipfeli einzutippen – offenbar aus Versehen – und kassierte eine Busse von 600 Franken. «News Plus» fragt sich, ob eine solch hohe Strafe für ein 85-Rappen-Gipfeli verhältnismässig ist.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer im hektischen Alltag beim Self-Checkout bezahlt.

2. Ein humorvoller Blick auf Schlagzeilen

Sie prägen das Bild der Schweiz: die Restaurants «Pöstli», «Bären» oder «Rössli». Diese drei Beizen-Namen gehören laut einer Auswertung von «20 Minuten» und OpenStreetMap zu den beliebtesten im Lande. Was für Michael Schweizer von «Comedymänner hosted by SRF» aber nach wie vor offenbleibt, ist der Ort des besten Cordon bleus. Im Comedy-Podcast kommentieren die drei Hosts aktuelle Schlagzeilen der Woche – mit viel Humor und Selbstironie.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer für kurzweilige 40 Minuten vom Alltag abschalten möchte.

3. Leseschwäche ist kein Einzelfall

Ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung leidet unter einer Lese- und Schreibschwäche. Wie lässt sich der Alltag bewältigen, wenn das Lesen zum puren Horror wird? «Input» besucht einen Lese- und Schreibkurs für Erwachsene und spricht mit Doris, die von ihrem Leben mit der Herausforderung berichtet. Zudem: Bietet die Digitalisierung mit Schreibprogrammen, Sprachnachrichten und Text-Readern eine Chance für Betroffene?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer aus erster Hand erfahren möchte, welche Alltagstipps bei einer Leseschwäche helfen.

4. Munotglöggli 1946: ein Blick in die Vergangenheit

Seit gut zwei Wochen bringt eine neue Wächterin das Munotglöggli – die Turmglocke der Festung Munot, dem Wahrzeichen Schaffhausens – zum Klingen. Sabine Hinz ist nach Karola Lüthi die zweite Frau, die dieses prestigeträchtige Amt übernimmt. Doch bereits 1946 hat «e jungs Fräulein» die Glocke zum Schlagen gebracht, wenn auch nur als Wochenendaushilfe, um ihre Eltern zu entlasten. SRF-Archiv lässt uns in einem «Echo der Zeit»-Beitrag aus dem Jahre 1946 in die Vergangenheit blicken.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die mit SRF-Archiv 79 Jahre zurückreisen möchten.