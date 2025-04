«Papi, warum spielst du nicht mehr mit mir?» Dieser Satz seines Sohnes öffnete Pasquale die Augen. Er realisierte, dass er kurz vor einem Burnout stand. Doch welche Anzeichen können auf ein Burnout hinweisen, um dieses frühzeitig zu verhindern? Pasquale teilt in «Rehmann» seine persönlichen Erfahrungen.

Ausserdem: «Focus» begrüsst Ex-Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle, «International» zeigt verschiedene Sichtweisen auf die umkämpfte Energiewende in Griechenland und im Hörspiel von «SRF Kids Hörspiele» lösen die zwei Abfalldetektive Paula und Jeremy ihren neusten Fall.

1. Ein Leben im Dienst der Gerechtigkeit

Die neuste Folge von «Focus» dreht sich um das Leben der Ex-Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle. Gemeinsam mit Host Yves Bossart spricht sie über ihre prägende Zeit in Israel, den Traum einer eigenen Kaffeebar und über ihre Tätigkeit als Direktorin des Fedpol, dem Bundesamt für Polizei. Wie bekämpft man Gewalt, Geldwäsche oder Cybercrime in der Schweiz? Im Gespräch zeigt sich der starke Gerechtigkeitssinn von Nicoletta della Valle und ihr Antrieb, die Welt zu verbessern.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die einen kurzweiligen Talk mit einer beeindruckenden Frau hören möchten.

2. Griechenland: Windräder zwischen Akzeptanz und Ablehnung

Griechenland eignet sich mit viel Sonne und starken Winden besonders gut als Standort für Solar- und Windenergie. Die Investitionen boomen, sehr zur Freude der Regierung. Doch Windparks sind in der Bevölkerung stark umstritten. Grosskonzerne sehen sich gar mit dem Vorwurf konfrontiert, absichtlich Waldbrände für den Bau eines Windparks zu legen. «Minoan Energy» möchte die Akzeptanz für Windenergie mithilfe von Genossenschaften steigern, die von Anwohnerinnen und Anwohner selbst gegründet wurden.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer die umkämpfte Energiewende in Griechenland besser verstehen möchte.

3. Burnout-Anzeichen früh erkennen

Pasquale (34) stand kurz vor einem Burnout und erkannte die Warnsignale erst spät. Damals wünschte er sich, die Anzeichen besser gekannt zu haben. In «Rehmann» berichtet er über seine persönlichen Erfahrungen und den Entscheid, das Buch «Young Wild and No Burn Out» zu schreiben. Darin teilt er seine Erlebnisse und spricht mit drei Personen, die an einem Burnout litten. Das Ziel: Betroffene für Burnout-Anzeichen zu sensibilisieren.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer sich für einen authentischen Erfahrungsbericht zum Thema Burnout interessiert.

4. Den Abfallsündern auf der Spur

Falsch entsorgte Gegenstände oder kopflos weggeworfener Güsel – in solchen Fällen schalten sich die zwei Spürnasen Paula und Jeremy ein. Die 11-jährigen Freunde haben «Die Abfalldetektei» gegründet, um Güselsünder aufzuspüren. Da Paulas Vater bei einer Abfallentsorgung arbeitet, wird ihre Detektei regelmässig mit neuen Fällen versorgt. Ihr neuster Fall: Wer steckt hinter dem Giftunfall im Hegelbach, der jede Menge tote Fische verursachte?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle Kinder ab 8 Jahren, die in eine spannende Geschichte von «SRF Kids Hörspiele» eintauchen möchten.