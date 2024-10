Corina (60) und andere Betroffene mit der Diagnose Frühdemenz erzählen in «Input», wie sie mit dem Bewusstsein umgehen, dass sich ihr Wesen laufend verändert.

Ausserdem: Ein «Echo der Zeit»-Sonderpodcast zu den US-Wahlen, «Sounds! Zentrale» wählt die besten Instrumente aller Zeiten und fünf Kurzgeschichten von «SRF Kids Hörspiele».

1. Demenz: so lange wie möglich selbstbestimmt leben

Demenz wird häufig mit einem Bild in Verbindung gebracht, das – wenn überhaupt – dem Endstadium der Krankheit entspricht. Doch bis dahin ist es für die Betroffenen jeweils noch ein ganzer Weg voller Zwischentöne. Im Mittelpunkt dieser Episode stehen Menschen mit der Diagnose Frühdemenz, darunter auch Corina (60). Sie erzählt der «Input»-Autorin Beatrice Gmünder, wie sie sich auf das Vergessen vorbereitet. Dabei ist für Corina eines klar: Sie will so lange wie möglich selbstbestimmt bleiben.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Selbst Betroffene, Angehörige und Personen, die sich auch so für das Thema Demenz interessieren.

2. Was ist ausschlaggebend für den Gewinn der US-Wahlen?

Bis zu den US-Präsidentschaftswahlen dauert es noch einen Monat – und das Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump bleibt spannend. Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidungen der Wählerinnen und Wähler? Darüber diskutiert Redaktionsleiter Matthias Kündig im «Echo der Zeit»-Sonderpodcast mit Claudia Franziska Brühwiler, Professorin für amerikanisches politisches Denken und amerikanische Kultur an der Universität St. Gallen, und Renée Rousseau von «Democrats Abroad».

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer abseits der News-Schlagzeilen spannende Hintergründe und Einschätzungen zu den US-Wahlen sucht, ist hier richtig.

3. Keyboard vs. Panflöte

Auch in der «Sounds! Zentrale» wird gewählt. Es geht um nichts Geringeres als die besten Instrumente aller Zeiten. In fünf Kategorien wählen die beiden Hosts Lea Inderbitzin und Claudio Landolt sowie Musikredaktor Luca Bruno insgesamt 15 verschiedene Instrumente – von der Gitarre (nervt niemanden), über das Mellotron (die coolere Orgel) bis hin zum Horn (so schön!). Schon von Anfang an wird klar, dass besonders beim Saxofon die Meinungen auseinandergehen. Doch Lea und Claudio sind sich einig: «Saxofon hassen ist etwas basic.»

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die Musik nicht nur gerne hören, sondern sich auch für alles rundherum begeistern.

4. Fünf lustige Kurzgeschichten

Flo erzählt in der Schule von ihrer berühmten Cousine aus Kanada und ist dabei vielleicht nicht ganz ehrlich. Die beiden Meerschweinchen «Turbo» und «Bacon» streiken. Cheyenne findet im Schulgarten einen Schatz. Pippa bekommt ein Überraschungsei, aus dem plötzlich eine Stimme ertönt. Und gemeinsam mit ihrer Freundin Anisa will Cheyenne ihren Bruder im Fitnessstudio filmen – mit seiner Drohne, die sie heimlich aus seinem Zimmer stibitzt haben. Ob das alles gut geht?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Ob klein oder gross: Wer unterhaltsame Geschichten mag, sollte hier reinhören.