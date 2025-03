Stillsitzen, sich anpassen und Zuhören – alles Verhaltensarten, die von unserem Schulsystem verlangt und gefördert werden. Insbesondere Jungs haben oftmals Mühe damit und fallen negativ auf im Unterricht. Warum ist das so? Und gibt es Ansätze für neue Methoden für Knaben? «Input»-Host Daniel Bodenmann fragt nach, warum das Bildungssystem Jungen oft ausbremst – und welche Chancen es für Veränderung gibt.

Ausserdem: Eine berührende Lebensgeschichte in «Sternstunde Philosophie», Szenarien für eine neue Weltordnung in «News Plus» und der Fussball-Talk «Sykora Gisler» rückt Basel und seinen FC in den Fokus.

Anian Sprecher Online Produzent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Kennt das vielfältige Podcast-Angebot von SRF und stellt regelmässig die Podcast-Empfehlungen der Woche zusammen.

1. Jungs und die Schule

Jungs fallen im Unterricht oft negativ auf, weil das System Ruhe belohnt, männliche Vorbilder fehlen und veraltete Rollenbilder das Lernen beeinflussen. Sie haben einen hohen Bewegungsdrang und sind eher «Kindsköpfe» als Mädchen. Bewegungsorientierter Unterricht und moderne pädagogische Ansätze haben in der Praxis bereits beeindruckende Erfolge erzielt. In der aktuellen Ausgabe von «Input» nimmt Host Daniel Bodenmann dieses Bildungsdilemma genauer unter die Lupe.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich mit dem Schulsystem der Schweiz auseinandersetzen.

2. Die unglaubliche Geschichte von Aya Cissoko

Sie ist in Paris in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen. Die Eltern kommen aus Mali, der Vater und die Schwester sterben bei einem Brandanschlag. Aya Cissako ist damals gerade einmal acht Jahre jung. Schon früh spürt sie Wut und Schmerz. Mit dem Boxen verarbeitet sie diese Gefühle. Nach drei Weltmeistertitel beendet ein Halswirbelbruch ihre Karriere. Sie erfindet sich nochmals neu und macht ein Studium. In «Sternstunde Philosophie» spricht Yves Bossart mit der Schriftstellerin und Mutter über ihre Geschichte, Wut, Ausgrenzung, Armut, Rassismus in Frankreich – und über ihre Kraft und Hoffnung.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich von einer (Überlebens-)Kämpferin inspirieren lassen möchten.

3. Neue (politische) Ordnung in der Welt

Die freie Welt braucht einen neuen Anführer. Das forderte vor Kurzem die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas. Auslöser der Forderung der estnischen Politikerin ist die US-Regierung. Seit der 78-jährige Donald Trump im Oval Office sitzt, herrscht eine neue Dynamik in der Geopolitik. Der US-Präsident macht Ernst und zieht sich aus diversen internationalen Engagements zurück. Nun stellt sich die Frage: Wer übernimmt die Führung? Wie könnte die weltpolitische Ordnung in Zukunft aussehen? «News Plus» spricht mit einem Experten für Geopolitik und zeigt mögliche Szenarien auf.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die die aktuellen Entwicklungen in der Geopolitik beobachten und sich fragen, wie es weitergehen könnte.

4. Sykora Gisler

Es ist Fasnachtszeit. Das zeigt sich auch in der neusten Folge «Sykora Gisler»: zu Gast ist Patrice Sterki, der seinerseits einen Basler-Fussball-Podcast hostet. Im Fokus steht dann auch der FC Basel. Der Verein ist auf Meisterkurs – wird Basel jetzt wieder als «arrogant» wahrgenommen (Carlos Varela)? Und seit wann zählt Xherdan Shaqiri zur Fasnachtsgemeinschaft? Aber keine Angst, es dreht sich nicht alles um Basel, das Trio fragt unter anderem auch: Steuern die Yakins den FC Schaffhausen ins Chaos, und kehrt beim FCZ jemals wieder Ruhe ein?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Fussballfans, aber auch alle, die lockere Sporttalks zu schätzen wissen.