Alina ist queer und kinderlos – beides Attribute, die sich schlecht vertragen mit den «traditionellen Werten», wie sie die russische Regierung propagiert. Seit der Kreml die LGBTQ-Bewegung als extremistisch einstufen liess, fühlt sie sich zunehmend bedroht. Nicht nur als queere Person, auch als Frau: Abtreibungen gelten als verwerflich oder teilweise sogar strafbar. «International» fragt nach, wer den Preis dieser familienpolitischen Massnahmen zahlt.



Ausserdem: Von schier unzerstörbarer Willenskraft eines ehemaligen Verdingkindes bei «Focus», einer Märchenwelt in den Tiefen des Ozeans bei SRF Kids Hörspiele und von jüngst aufgedeckten Drogendelikten im Wallis bei «News Plus».

1. Russlands «Heldenmütter»

Tatiana hat zehn Kinder geboren. Dafür wurde sie von der Regierung als «Heldenmutter» ausgezeichnet. Denn der Kreml macht sich Sorgen über tiefe Geburtenraten. Um diese anzukurbeln, verspricht er ab zehn leiblichen Kindern eine finanzielle Belohnung. Anders als Tatiana möchte Andrej aus ökologischen Gründen keine eigenen Kinder. Sich öffentlich für diesen Entscheid einsetzen darf er aber nicht. «International» zeigt auf, wie der Druck auf Kinderlose seit dem Verbot der sogenannten «Child free-Propaganda» in Russland zunimmt.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die wissen möchten, wie es Russinnen und Russen ergeht, die nicht ins Schema der «traditionellen Werte» passen.

2. Von der Kraft der Willensstärke

«Als Kind habe ich geschrien und niemand hat mich gehört. Heute schreie ich nicht, doch die Leute wollen meine Geschichte hören», sagt Andreas Neugebauer. Er wurde auf einem Bauernhof verdingt, wo Erschöpfung, Gewalt und Angst seinen Alltag bestimmten. Trost fand er einzig nachts bei den Schafen im Stall. 40 Jahre lang verdrängte er und schwieg – jetzt hat er ein Buch über sein Leben geschrieben. Im tief berührenden «Focus»-Gespräch erzählt er von seiner scheinbar unzerstörbaren Hoffnung.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich für die Lebensgeschichte eines Mannes interessieren, der trotz grosser Verletzungen und Herausforderungen nie den Mut verliert.

3. Märchenhafte Tiefen

Die kleine Meerjungfrau lebt weit draussen im Meer; dort, wo das Wasser so blau ist, wie die Blätter einer Kornblume, und so klar wie schimmerndes Glas. In poetischem Berndeutsch erzählt Silvia Jost im SRF Kids Hörspiele die Geschichte der kleinen Meerjungfrau, die an ihrem 15. Geburtstag zum ersten Mal die Oberwelt sehen darf und sich dort sofort in einen Prinzen verliebt. Wie weit wird sie für diese nicht ganz problemlose Liebe gehen?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle kleinen und grossen Kinder, die in eine glitzernde Märchenwelt abtauchen wollen.

4. Organisiertem Drogenhandel auf der Spur

Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate hat die Walliser Kantonspolizei einen Drogenring aufgedeckt. Und nein; es geht dabei nicht um die fiktive TV-Serie «Tschugger», sondern um die Realität. «Wir haben in Siders eine perfekt organisierte kriminelle Kultur angetroffen», sagt Polizeisprecherin Adrienne Bellwald. Was meint die Polizei, wenn sie von Zuständen wie in französischen Vororten spricht? Diese und weitere Fragen zu diesem Fall stellt «News Plus» in einer neuen Folge.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die wissen wollen, wie ein Kriminologe die Ereignisse im Wallis einordnet.