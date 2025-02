Per E-Mail teilen

Am 24. Februar 2022 wurde Olga Marchenko von zwei gewaltigen Explosionen geweckt. Es fällt ihr heute schwer, diesen Moment in Worte zu fassen. Diesen Bruch, der ihr ganzes bisheriges Leben infrage stellte. Die junge Mutter stand vor einer Entscheidung: Bleiben und ihr Leben und das ihrer Kinder riskieren oder gehen und alles Vertraute und die eigenen Eltern zurücklassen? Im «Hörspiel» lädt Michael Stauffer Geflüchtete ein, das Unsagbare in Worte zu fassen.

Ausserdem: Verschwundene Popstars auf der Spur in der «Sounds! Zentrale», von staatlich organisierten Überwachungsskandalen in der «Zeitblende» und davon, wie Dominic Deville seine Gäste in «Spasspartout» vor klingende Rätsel stellt.

Angela Wagner Content Producerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Angela Wagner ist Online-Redaktorin bei Radio SRF und selbst Podcastliebhaberin, denn: Podcasts öffnen Welten.

1. «Ihr habt echt keine Ahnung»

Ist beim Sprung ins Leere jemand da, der einen auffängt? Kann Identität töten? Wie sind Traumas auszuhalten? Kann man Krieg in Worte fassen? Und wie kann ein nicht betroffener Schweizer Autor darüber ein Radiostück machen? Michael Stauffer geht im «Hörspiel» ins Gespräch – mit Geflüchteten und mit sich selbst. «Willst du Kunst werden?», fragt er seine Protagonistinnen und hofft, dass dies besser ist, als Opfer zu bleiben. Collageartig fügt sich ein Mosaik aus schmerzlichen Erinnerungen und aufkeimender Hoffnung zusammen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die glücklicherweise vom Krieg verschont blieben.

2. Plötzlich verschwunden

Als man vor 30 Jahren Richey Edwards Auto an einer Brücke fand, aber nicht seine Leiche, war der Nährboden für Verschwörungstheorien bereitet. Was war wohl mit dem Musiker geschehen? In einer neuen Folge von «Sounds! Zentrale» gehen Lea Inderbitzin und Claudio Landolt auf Spurensuche nach verschollenen Popstars. Manche ziehen sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück, andere verschwinden wie vom Erdboden verschluckt und dritte tauchen urplötzlich wie aus dem Nichts wieder auf.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle Popmusikfans, die sich an verrückte «Verschwindibus»-Geschichten zurückerinnern wollen.

3. Als Spion verdächtigt

Als Jan Berdnik 1978 als Systemflüchtling aus der kommunistischen Tschechoslowakei in die Schweiz kommt, wird er aus ideologischen Gründen willkommen geheissen. Doch die Angst vor Spionen und Saboteuren ist in der antikommunistischen Schweiz gross. «Ich war sehr arbeitsgierig», so Berdnik. «Das scheint manche Leute überrascht zu haben.» Die über ihn angelegten Bundesakten beschrieben sein Verhalten als «verdächtig» und er wurde jahrelang überwacht. In der «Zeitblende» erzählt der selbst ernannte «Bünzli-Schweizer» seine Geschichte.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die wissen wollen, wie wenig es brauchte, um ins Visier des Schweizer Staatsschutzes zu geraten.

4. «Weh dir Helvetia!»

Was haben Peach Weber, Doris Leuthard und DJ Bobo gemeinsam? Sie kommen alle aus dem Aargau, finden SP-Nationalrat David Roth und Moderatorin Gülsha Adilji heraus und haben damit einen ersten Teil des Rätsels gelöst. Gemeinsam stellen sie sich im «Spasspartout» einer besonderen Aufgabe: Anhand von Hörschnipseln müssen sie ein kurioses Ereignis aus der Schweizer Geschichte erraten – Schauplatz scheint der Kanton Aargau zu sein. Welchen Skandal hat Gastgeber Dominic Deville da wohl ausgegraben?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die bei Archivtönen gerne die Ohren spitzen und fleissig miträtseln wollen.