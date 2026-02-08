Krimis und True Crime begeistern die Menschen. Ob nacherzählte Verbrechen, Krimi-Hörspiele oder reale Fälle, die sich in der Schweiz zugetragen haben – höchste Zeit in diese Podcast-Folgen reinzuhören.

1. True Crime Schweiz: Die erste Folge ist da

Vor mehr als 10 Jahren geschieht eines der brutalsten Verbrechen der Schweiz. Am Morgen des 21. Dezember 2015 verschafft sich Thomas N. Zugang zu einem Haus, missbraucht einen 13-Jährigen sexuell und tötet die ganze Familie. Dann legt er ein Feuer. Mehrere Monate vergehen, bis die Polizei den Täter fassen kann. Der neue Podcast «True Crime Schweiz» spricht über reale Schweizer Verbrechen – mit Menschen, die nah an den Kriminalfällen dran waren. In der ersten Folge zum Fall «Rupperswil».

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die mehr Hintergründiges über echte Kriminalfälle und Verbrechen aus der Schweiz erfahren möchten.

2. Neue Fälle für Miss Marple

Im vierten Teil des «Krimi» – «Neue Fälle für Miss Marple», lassen Miss Marple und ihre ermittelnde Freundin Bella Baptiste nicht locker. Eine Tote auf einer Hochzeit in der englischen Oberschicht sorgt für Aufruhr. Doch die Fassade muss um jeden Preis gewahrt werden. Was steckt dahinter?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die gerne Krimis hören und mit der berühmtesten Detektivin der Welt auf Spurensuche gehen möchten.

3. Privatdetektiv Maloney ermittelt weiter

Philip Maloney eilt vom einen haarsträubenden Fall zum anderen. Der Privatdetektiv ermittelt mit Schalk, Charme und unverkennbarer Raubeinigkeit. In dieser Folge von «Maloney» geht er der Behauptung nach, dass ein Dackel vertauscht wurde. Dabei trifft er auf ein überraschend ernstes Verbrechen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die klassische Krimis mit trockenem Humor und entspannter Hörspiel-Atmosphäre schätzen.

4. Ein richtig ernster Fall für Detektiv Pinky

Kaufhausdiebe treiben ihr Unwesen in Morgans Warenhaus. Ein klarer Fall für Detektiv Pinky, der sich in dieser Episode von «SRF Kids Hörspiele – Geschichten für Kinder» eine Nacht im Kaufhaus einschliesst, um den Dieben auf die Schliche zu kommen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle Kinder von 8 bis 12 Jahren, die auf der Suche nach etwas Nervenkitzel sind und sich für Krimi interessieren.

5. Es geschah am...

…27. September 2001 in Zug – ein bewaffneter Mann dringt in den Kantonsrat ein und richtet ein Blutbad an. Diese Episode von «Es geschah am...» widmet sich dem Attentat von Zug und lässt Betroffene zu Wort kommen. Politikerin Diana Stadelmann überlebte das Attentat unverletzt, sie versteckte sich unter einem Pult. Auch Roland Hodel, damaliger Chef der polizeilichen Sondereinheit Luchs, wird den Einsatz nie vergessen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich für Zeitgeschichte in der Schweiz und weltweit interessieren und mehr über persönliche Schicksale erfahren wollen.