«Schlaf ist die beste Medizin» – doch was, wenn sich der Schlaf trotz Müdigkeit nicht einstellen will? Schlafprobleme sind in der Schweiz verbreitet. Was sind die Gründe für schlaflose Nächte und welche Tipps verhelfen zu gesundem, tiefem Schlaf? Zudem: Was hilft bei Albträumen?

1. Was sind Ursachen und Folgen von Schlafproblemen?

Niemand schläft immer gut. Ab und zu ein schlechter Schlaf gehört schlicht zum Leben. Wenn sich jemand aber regelmässig im Bett wälzt, können schlaflose Nächte zum Problem werden. Stress, ständige Erreichbarkeit oder die zunehmende Sensibilisierung des Themas – die Ursachen sind vielfältig. «News Plus» thematisiert, weshalb die Schweiz schlecht schläft und welche Folgen dadurch auftreten können.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer herausfinden möchte, ob das LED-Licht des Smartphones den Schlaf tatsächlich stark beeinträchtigt.

2. Schlaftipps: Was verhilft zu gutem Schlaf?

Der Mensch schläft viel. So verbringen wir gut ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen. Dabei wirkt er als Wundermittel für unsere Gesundheit, stärkt unser Immunsystem oder kann sogar gegen Depressionen helfen. Im «Focus» teilt die Schlafexpertin Christine Blume Tipps für einen guten Schlaf und spricht darüber, welchen Einfluss die Zeitumstellung auf unseren Schlaf hat.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die Gedankenanstösse für den eigenen Schlaf mitnehmen und unter anderem erfahren möchten, was es dabei mit warmen Füssen auf sich hat.

3. «Gedanken um Gedanken»: wenn das Gedankenkarussell kreist

Das Licht ist gelöscht und dem Einschlafen sollte eigentlich nichts mehr im Weg stehen… Wäre da nicht das eigene Gedankenkarussell. Gedanken können uns wachhalten. Dabei neigen wir dazu, über negative Dinge zu grübeln oder über solche, die wir nicht mehr ändern können. Nina Kunz verrät in «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42», wie sie ihr Gedankenkarussell stoppt.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer sich im Buchtitel von Nina Kunz «Ich denk, ich denk zu viel» wiederfindet und das Grübeln stoppen möchte.

4. Einschlafen mit «Schlummerland»

Auch die Fabelwesen aus der Traumwelt Schlummerland schlafen nicht immer sofort ein. In der neuesten Gutenachtgeschichte hilft Flick seinem Freund Gluri, in den Schlaf zu finden. «Schlummerland» ist ein Hörspiel zum Einschlafen für Kinder, das beruhigende Geschichten mit sanften Klängen verbindet – die Geschichten der putzigen Muns eignen sich aber auch bestens für Erwachsene als Einschlafhilfe.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die zum Einschlafen ein neues Hörritual ausprobieren möchten.

5. Warum träumen wir?

Jeder Mensch träumt, selbst wenn wir uns nicht mehr daran erinnern können. Dabei nimmt die Länge unserer Träume zu, je näher der Morgen rückt. Doch warum träumen wir überhaupt? Und was hilft gegen Albträume? Anouk (11) geht diesen Fragen gemeinsam mit Anna Zöllig in «SRF Kids Reporter:in» nach und teilt ihre eigenen Traumerfahrungen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die ihre Träume aus der Perspektive eines Kindes erkunden möchten: erhellend und erfrischend zugleich!