Angeregte Diskussionen, spannende Gäste oder tiefgründige Recherchen – ein vollgepacktes Jahr an abwechslungsreichen Podcast-Episoden neigt sich dem Ende zu. Dabei waren folgende Episoden und Podcasts aus dem SRF-Universum bei den Hörerinnen und Hörer besonders beliebt. Hörgenuss garantiert!

1. «Sternstunde Philosophie»: Jane Goodall – Ein Leben für die Schimpansen

Sie war die berühmteste Primatenforscherin der Welt: Jane Goodall widmete ihr Leben den Schimpansen und revolutionierte die Forschung. Sie beobachtete als Erste im Jahr 1960, dass auch Schimpansen Werkzeuge anfertigen. Dadurch widerlegte sie die weitverbreitete Annahme, dass dies nur wir Menschen können. In «Sternstunde Philosophie» spricht die Britin über ihren Lebensweg.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich für die eigenen Träume zusätzlich motivieren lassen möchten – von der wahren Geschichte einer jungen Frau, die ihre Träume aktiv anpackte und Geschichte schrieb.

2. «News Plus Hintergründe»: Alpha Boys

Alpha Boys lässt die Hörerinnen und Hörer tief in die Welt der Manosphere eintauchen, wo dominante Männlichkeitsideale und Influencer wie Andrew Tate den Alltag von Jugendlichen prägen. Das Team von «News Plus Hintergründe» spricht mit jungen Männern, taucht in digitale Communities ein und zeigt, wie Tiktok den Sog der Manosphere verstärkt. Auch thematisiert die Serie das erste Incel-Attentat der Schweiz.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die auf der Suche nach einer spannungsgeladenen Podcast-Serie sind und tief in ein aktuelles Thema eintauchen möchten.

Zusatzfolge Ende Januar 2026 Box aufklappen Box zuklappen Da die Podcast-Serie auf grosses Interesse stiess, wird Ende Januar 2026 eine Zusatzfolge veröffentlicht. Dabei werden eingereichte Fragen aus dem Publikum beantwortet und Tipps geteilt, was junge Menschen und Eltern gegen digitale Radikalisierung und Frauenhass tun können.

3. «Podcast am Pistenrand»: das Neueste aus dem Ski Alpin

Hier dreht sich alles um Ski Alpin: Im «Podcast am Pistenrand» diskutieren die ehemaligen Skiprofis Tina Weirather und Marc Berthod sowie der ehemalige Sportartikelverkäufer Michael Schweizer die neuesten Geschehnisse der aktuellen Saison. Dabei darf auch eine Prise Humor nicht fehlen. Während der Ski-Alpin-Saison folgt jeden Dienstag eine neue Episode. Was bewegt im Weltcup zurzeit am meisten?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die die Lauberhorn-Abfahrt nicht selbst herunterdüsen, sich das Neueste aus der Ski-Alpin-Welt aber gemütlich vor dem Kamin anhören möchten.

4. «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42»: Liebe ohne Besitzanspruch

Polyamorie bezeichnet das gleichzeitige Eingehen mehrerer Liebesbeziehungen. In dieser Episode von «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42» teilt Toni Loh mit Host Barbara Bleisch ihre Sicht zum Thema Liebe. Eine angeregte Diskussion über verschiedene Formen der Liebe, Exklusivität in Beziehungen und Eifersucht. Denn wieso sollte Liebe weniger werden, wenn wir mehrere Menschen lieben?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die einem ehrlichen Talk über Liebesbeziehungen lauschen und neue Denkanstösse mitnehmen möchten.

5. «Input»: Bedürfnisorientierte Erziehung

Videos rund um bedürfnisorientierte Erziehung liegen in den sozialen Medien im Trend. So stösst, wer eigene Kinder hat oder mit Kindern arbeitet, schnell auf den Erziehungsstil. Doch es wird Kritik laut: Lernen Kinder dennoch, mit Grenzen und Frust umzugehen? Und wie gelingt bedürfnisorientierte Erziehung, ohne dass Mütter ihre eigenen Bedürfnisse vergessen? Fragen, die «Input» in dieser Episode ins Zentrum rückt.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die beim nächsten Wutausbruch eines Kindes gelassener reagieren wollen, auch wenn der bedürfnisorientierte Ansatz nicht umfassend klappt.