Ob Pop-Legende, Hollywood-Komponist oder Girl-Group: Diese drei grossen Namen stehen beispielhaft für globale und aussergewöhnliche Musikkarrieren. Wer sind die Menschen hinter den Melodien? Was macht sie so einzigartig? Drei Dokus werfen einen Blick hinter die Kulissen des Musikgeschäfts.

Spice Girls: Girl Power erobert die Welt

Legende: Frech und freizügig: 1997 erhielten die Spice Girls für ihren ersten Erfolgstitel «Wannabe» einen MTV Music Award. KEYSTONE/AP/ADAM NADEL

«If you wanna be my lover»: «Es war wie ein Lauffeuer» – Mitte der 1990er-Jahre taucht ein neues Phänomen auf. Die Spice Girls erobern die Pop-Welt im Sturm und sind bis heute die erfolgreichste Girl-Group aller Zeiten. Die dreiteilige Dokureihe «Spice Girls – Girl Power erobert die Welt» zeigt, wie fünf junge britische Frauen zu einem weltweiten Musikereignis wurden und dabei eine ganze Generation von Frauen prägten und inspirierten.

Ihr Motto: «Girl Power!» Alle fünf haben eigene Spitznamen: Scary Spice (Melanie Brown, auch Mel B genannt), Baby Spice (Emma Bunton), Ginger Spice (Geri Halliwell), Posh Spice (Victoria Beckham) und Sporty Spice (Melanie Chisholm, auch Mel C genannt).

46:49 Video Spice Girls – Girl Power erobert die Welt (Folge 1) Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 46 Minuten 49 Sekunden.

Die Doku zeigt unter anderem Archivaufnahmen vom ersten Casting, das vor 30 Jahren in London stattfand. Als sich die Spice Girls etabliert hatten, überwanden die jungen Frauen skeptische Blicke, Sexismus und Skandale. Sie trafen Prinz Charles und Nelson Mandela, hatten Nummer-1-Hits in 35 Ländern und füllten Stadien. Doch ihr Ruhm hatte auch Schattenseiten: Die britische Presse verfolgte sie gnadenlos, sie hatten Streit und schliesslich trennten sie sich.

Hans Zimmer: Der Komponist Hollywoods

Legende: Ein Überflieger der Filmbranche: Hans Zimmer in seinem Studio in Santa Monica, Kalifornien, 2011. AP Photo/Reed Saxon

«Nants ingonyama bagithi Baba» (dt. Hier kommt ein Löwe, Vater): Hans Zimmer ist der gefragteste und berühmteste Filmkomponist unserer Zeit. Er hat die Musik für mehr als 150 Filme geschrieben, darunter «Der König der Löwen», «Fluch der Karibik» und «Inception». Im Laufe seiner 40-jährigen Laufbahn hat er die Art und Weise, wie Filmmusik gemacht wird, neu definiert. Seine Karriere ist von enormem Erfolg und Output geprägt.

51:37 Video Hans Zimmer – Der Komponist Hollywoods Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 37 Sekunden.

Der Dokumentarfilm «Hans Zimmer – Der Komponist Hollywoods» zeichnet sein Leben und seine Karriere nach, vom Frankfurter Jungen im Nachkriegsdeutschland hin zum vielfach prämierten «Hollywoodliebling». Der Film gibt Einblicke in seine Arbeitsweise und Inspirationen und erzählt von den Anfängen seiner Laufbahn in England, seiner Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Ridley Scott und Christopher Nolan und seiner Leidenschaft für neue Klänge und Experimente.

David Bowie: Sein Weg zum Erfolg

Legende: Eine Stilikone: David Bowie in einem von Kansai Yamamoto entworfenen gestreiften Bodysuit (1973). KEYSTONE/EPA V&A/MASAYOSI SUKITA/DAVID BOWIE ARCHIVE/HANDOUT

«Ground Control to Major Tom»: David Bowie (1947–2016) war einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiker der Rock- und Popmusik. Er wuchs als David Robert Jones in London auf. Schon als Jugendlicher schlüpfte er in verschiedene Rollen und Looks. 1973 war Bowie bereits ein Superstar: Es hatte elf Jahre gedauert, in denen Bowie in neun verschiedenen Bands spielte.

01:01:09 Video David Bowie – Sein Weg zum Erfolg Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Mit «Ziggy Stardust» gelang ihm der Durchbruch. Er verstand es wie kein zweiter, die Grenzen von Musik, Mode und Videokunst zu sprengen. Er experimentierte mit Stilen und Genres, beeinflusste Generationen von Künstlern und Fans, und schuf unvergessliche Werke wie «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars».

Die Doku «David Bowie – Sein Weg zum Erfolg» erzählt mit Archivaufnahmen, Interviews und Konzertausschnitten vom Aufstieg und den frühen Jahren des Rebells und Pop-Avantgardisten.