Es ist das dreissigjährige Jubiläum der erfolgreichsten britischen Girlgroup: Die Spice Girls schrieben weltweit Musikgeschichte. Nun werden sie dafür von der Royal Mail geehrt – und zwar mit einer eigenen Briefmarkenkollektion. Wer also in Grossbritannien lebt, kann die fünf Künstlerinnen ab dem 11. Januar per Post verschicken.

Das Briefmarkenset besteht aus insgesamt zehn Briefmarken. Auf fünf von ihnen sind die Spice Girls als Gruppe während Konzertauftritten abgebildet, die andere Hälfte zieren die Künstlerinnen einzeln.

1 / 4 Legende: Grosse Ehre für die Spice Girls: Am 11. Januar werden ihre Bilder auf Briefmarken gedruckt. dpa 2 / 4 Legende: Fünf der Bilder ziert die Girlgroup mit ihren Konzerten... dpa 3 / 4 Legende: ... während fünf weitere die Künstlerinnen einzeln abbilden. Royal Mail 4 / 4 Legende: Die Spice Girls 1997: Melanie Brown, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Victoria Beckham. Keystone / AP

Briefmarkenreihe ebenfalls für Queen und Rolling Stones

Erst fünf britische Bands wurden zuvor auf Briefmarken gedruckt. Die ersten waren die Beatles im Jahr 2007, danach folgte Pink Floyd 2016. Vier Jahre später gabs eine Briefmarkenreihe für Queen, 2022 für die Rolling Stones und letztes Jahr wurde Iron Maiden diese Ehre ebenfalls zuteil.

Den Mitgliedern der Band wurden im Laufe ihrer Karriere vom «Top of the Pops Magazine» verschiedene Spitznamen erteilt, die das Management und die Medien danach aufgriffen und die bis heute bekannt sind. Melanie Brown (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) und Victoria Beckham (Posh Spice) verkauften über 85 Millionen Tonträger. Ihr bekanntester Song «Wannabe» war gleichzeitig auch ihre erste Veröffentlichung und landete in über dreissig Ländern auf Platz 1 der Charts.

Mel C freut sich auf Instagram

«Sporty Spice» Melanie Chisholm, heute bekannt als Solokünstlerin Mel C, freut sich mit einem Post auf Instagram über die Briefmarken und schreibt darunter: «Wie toll ist das denn! Ein Spice Girl zu sein hat mir so viele unglaubliche Erfahrungen gegeben und es war eine grosse Ehre, einige unserer ikonischsten Momente mit der Briefmarkenkollektion von Royal Mail zu feiern.»

Was die Spice Girls heute machen

Im Februar 2001 machte die Band bekannt, dass sich die einzelnen Mitglieder auf ihre Solokarrieren konzentrieren wollten. Einzig Mel C (49) konnte sich dabei durchsetzen und erfolgreich etablieren. Sie veröffentlichte acht Studioalben und konnte mit «First Day of my Life» und «Never be the same again» Hits landen.

Mit ihren Solohits «It's Raining Men» und «Mi Chico Latino» konnte Geri Halliwell (51) anfangs an alte Erfolge der Band anknüpfen. Mittlerweile ist sie Kinderbuchautorin.

Victoria Beckham (49) ist heute erfolgreiche Unternehmerin, Model und bildet mit ihrem Ehemann und Ex-Fussballer David Beckham eines der berühmtesten Promipaare.

Melanie Brown (48) wirkte in der englischen Version von «X-Factor» mit und sass an der Seite von Heidi Klum von 2013 bis 2018 in der Jury von «America's Got Talent». Auch als Schauspielerin versuchte sie sich, etwa mit dem eigenen Film «Spice World – der Film» und mit drei Auftritten in der englischen Dramaserie «Coronation Street».

Emma Bunton (47) versuchte sich ebenfalls als Schauspielerin, zuletzt 2016 in «Absolutly Fabulous». Seit 2011 kreiert sie Kindermode.