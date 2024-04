Es gibt es doch nichts Schöneres, als gemeinsam mit der ganzen Familie auf dem Sofa Platz zu nehmen und einen Film zu schauen. Auf Play SRF sind ab jetzt folgende Filme im Stream verfügbar.

«Papa Moll» – der Kinderbuchklassiker als Film, potzstärnefoifi!

Ein Wochenende allein mit den Kindern – was kann dabei schon schiefgehen? Vieles. Kaum ist Mama Moll weg, bricht bei Papa Moll das Chaos aus. Während er in der Schokoladenfabrik Überstunden schiebt, entbrennt zwischen seinem und dem Nachwuchs seines Chefs ein gnadenloser Kampf: um Zuckerwatte, Hausaufgaben – und den berühmtesten Zirkushund der Welt.

01:23:16 Video Papa Moll Aus Schweizer Film vom 01.04.2024. Bild: SRF/Zodiac Pictures Ltd. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

«Frau Holle» – Neuverfilmung des Grimmschen Märchens

Marie hat ein gutes Herz sowie fleissige Hände und hilft, wo immer sie kann. Ihre Schwester Luise ist das absolute Gegenteil von ihr. Eines Tages stürzt Marie in einen tiefen Brunnen und erwacht in einem zauberhaften Land, wo Brote und Äpfel sprechen können. Der Rabe Gustav weist ihr den Weg zu Frau Holle. Marie hält Frau Holles Haus in Ordnung und schüttelt im Winter kräftig die Betten, damit es auf der Erde schneit. Zum Dank lässt Frau Holle Marie durch einen Goldregen nach Hause gehen. Luise wird neidisch auf ihre Schwester, besonders auf das goldene Kleid. Also springt sie ebenfalls in den Brunnen.

Frau Holle ist eine Neuverfilmung der ARD, die eine ganze Reihe der berühmtesten Märchen der Gebrüder Grimm für den Bildschirm adaptiert hat.

58:23 Video «Frau Holle» – Märchenhafter Familienfilm Aus Film vom 29.03.2024. abspielen. Laufzeit 58 Minuten 23 Sekunden.

«Der geheime Garten» – Familien-Fantasyfilm

Mary Lennox ist ein wildes zehnjähriges Mädchen, das in Indien lebt. Als ihre Eltern sterben, wird sie zu ihrem Onkel Lord Archibald Craven nach England geschickt, wo sie auf seinem abgelegenen Landgut in den Yorkshire-Mooren leben soll. Dabei entdeckt sie gut gehütete Familiengeheimnisse. Gemeinsam mit ihrem Cousin Colin lüftet sie das grösste Geheimnis: ein wundersamer, geheimer Garten. Dieses magische Fleckchen Erde wird für die beiden zu einem abenteuerlichen Ort, der ihr Leben für immer verändern wird.

01:35:33 Video «Der geheime Garten» – Fantasyfilm Aus Film vom 01.04.2024. Bild: SRF/2020 STUDIOCANAL SAS abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

«Molly Monster» – Monsterspass made in Switzerland

Als Mollys Mama ein Ei legt, das Papa ausbrüten muss, lassen sie Molly in der Obhut ihrer beiden Onkel und fahren zur Eierinsel, wo alle Monster zur Welt kommen. Leider haben die Eltern die Mütze, die Molly für das neue Mönsterlein gestrickt hat, vergessen. Kurzerhand reist sie den Eltern hinterher.

Molly Monster entsprang der Fantasiewelt des Schweizer Animationsfilmers Ted Sieger. Seine Charaktere handeln oft entgegen den Erwartungen und machen gerne scheinbar unsinnige Sachen. Dahinter verbirgt sich eine grosse Liebe zu den Menschen und ihren alltäglichen Schwächen.

01:09:00 Video «Molly Monster» – Wie aus der kleinen Molly eine grosse Schwester wird Aus CH:Filmszene vom 01.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

«Die Schule der magischen Tiere» – der Film zur Erfolgs-Buchreihe

Ida muss umziehen. Weg von ihrem Zuhause, ihrer Schule und ihren Freunden. In der neuen Klasse hat sie es anfangs nicht leicht. Eines Tages verkündet die Lehrerin, dass bald jedes Kind in der Klasse ein magisches Tier als Begleiter bekommt. Ausgerechnet die beiden Aussenseiter Ida und Benni erhalten als Erste ihre neuen Gefährten. Ida steht ab jetzt der Fuchs Rabbat zur Seite, Benni die Schildkröte Henrietta. In der Schule gibt es aber noch andere Überraschungen: Ständig verschwinden Gegenstände, ein Schuldieb treibt sein Unwesen. Wilde Verdächtigungen machen die Runde und die Suche nach dem Täter beginnt.