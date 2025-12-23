Anna mag Weihnachtslieder, die nicht nach Weihnachten klingen. Angela findet Mailänderli «nicht speziell». Und Kinderreporter Ian möchte keine Bücher mehr geschenkt bekommen. Hör dir an, was das SRF Kids Team an Weihnachten mag und was nicht – und sag uns deine eigene Meinung!

Die Weihnachtszeit bringt viel Schönes mit sich: Lichter, feines Essen, Musik und natürlich Geschenke! SRF Kids möchte wissen, was dir an der Weihnachtszeit besonders gefällt – und auch, was deinen Geschmack gar nicht trifft. Auch bei uns auf der Redaktion haben wir einige Meinungen abgeholt, zum Beispiel von SRF Kids News Moderatorin Anna:

Ich mag diese Glöckchen nicht in der Weihnachtsmusik – mir gefallen deshalb Weihnachtslieder, die gar nicht nach Weihnachten klingen!

Kinderreporter Arthur (10) liebt ein Weihnachtslied ganz besonders: «All I want for christmas is you mag ich gerne!»

Legende: Arthur wünscht sich zu Weihnachten Zeit – und zwar mit seiner Oma und seinem Opa. Sie kommen aus Tschechien und besuchen Arthur jedes Jahr an Weihnachten. SRF Kids

Wenn es um Gschenkli geht, sind sich alle einig: es muss von Herzen kommen! SRF Kids Moderatorin Angela findet es am besten, wenn man sich gegenseitig einfach verrät, was man sich wünscht.

Das Blödste ist ja, wenn man sich einen Gugus schenkt, um einfach etwas geschenkt zu haben.

Kinderreporterin Linnea (10) findet es immer schön, Geschenke selber zu basteln. Und Ian (10) bringt es auf den Punkt: «Meine Familie ist das beste Geschenk!»

Legende: Linnea wünscht sich eine Sporttasche und zwei Kochbücher. SRF Kids

Legende: Und Ian hätte gerne ein neues Notizbuch: «In der vierten Klasse muss ich mir viel mehr merken als in der dritten, ein Notizbuch würde mir dabei helfen.» SRF Kids

Weihnachtsdeko – yay oder nope?

Auch Weihnachtsdeko kann man schön finden oder nicht. Strahlend hell, bunt, blinkend – sie kommt in allen Formen und Farben. An manchen Orten wird das Schmücken für Weihnachten auch so richtig auf die Spitze getrieben...

...zum Beispiel an diesen drei Orten: Box aufklappen Box zuklappen Der aktuell höchste Weihnachtsbaum steht in Dortmund. Er besteht aus rund 1'700 echten Fichten und ragt etwa 45 Meter in die Höhe. Das entspricht der Höhe eines 15-stöckigen Hochhauses. In Italien, genauer gesagt in Gubbio, gibt es eine riesige Lichtinstallation. Die Silhouette eines Weihnachtsbaumes ist auf dem ganzen Berghang zu sehen. Der höchste Weihnachtsbaum aller Zeiten stand 1950 in Seattle (USA). Er erreichte 64,6 Meter Höhe. Das entspricht circa einem 20-stöckiges Hochhaus. Laut Guinness World Records musste der Baum für den Transport auseinandergesagt werden. Er wurde mit 3'600 Lichtern geschmückt.

Legende: So schaut der Weihnachtsbaum in Dortmund aus. Getty Images / Henryk Sadura

Legende: An diesem Hang in Italien leuchtet ein riesiger Weihnachtsbaum. Getty Images / Westend61 / Lorenzo Mattei

Sag uns deine Meinung!

Welches Weihnachtslied gefällt dir am besten? Welches am wenigsten? Und welches Guetzli ist dein Favorit? Wir sind gwundrig, lass es uns wissen und schreib es in den Treff!

