Milena (11) gibt den Takt an – und zwar in ihrem Jugendorchester. Sie versucht zum ersten Mal, ihr Orchestern selbst zu dirigieren. Wie gut ihr das wohl gelingt?

«Ich wollte meinen Papa mit der Trompete wecken»

SRF Kids Kinderreporterin Milena (11) spielt in der First Groove Band – einem Jugendorchester aus dem Kanton Luzern mit 25 Musiker:innen. Sie hat sich gefragt, wie ihr Dirigent Sebastian Rosenberg es schafft, dass so viele Instrumente zusammen gut klingen. Milena stellt sich einer Herausforderung: Sie will die First Groove Band selbst dirigieren.

Milena spielt jeden Tag das Kornett. Das Kornett ist ein Blechblasinstrument, das zur Familie der Trompeten gehört.

Das ist Sebastian. Er ist der Dirigent der First Groove Band.

Die Instrumente sind gestimmt, alle Kinder sitzen bereit und Milena steht aufgeregt vor dem Orchester. Milena gibt das Startzeichen und langsam schmelzen die einzelnen Töne der verschiedenen Instrumente zusammen.

Vor der Probe spielen alle ihre Instrumente ein.

Die Jugendlichen sitzen in einem Halbkreis. Sie sind nach Instrument sortiert und haben alle ihr fixen Platz.

Die Noten stehen bereit und Milena steht kurz vor ihrem grossen Auftritt.

Wie ein Profi steht Milena vor ihren Orchester-Gspänli und gibt den Takt an.

Es ist wichtig, dass Milena von allen gut gesehen wird.

Wow! Wie toll das Orchester klingt! Wie fanden die Musiker:innen Milena? Das hörst du hier:

Damit ein Orchester so klingt, braucht es nicht nur eine Dirigentin – sondern auch viele verschiedene Instrumente. Milena spielt das Kornett. Das Kornett kannst du dir wie eine kleinere, leichtere Trompete vorstellen. «Ich wollte eigentlich Trompete spielen- weil mein Papa immer so lange schläft und ich ihn wecken wollte. Die Trompete war aber zu gross und deshalb habe ich mit dem Kornett angefangen zu spielen», sagt Milena.

Im Blasorchester hat es viele verschiedene Instrumente. Das ist ein Kornett...

...das ist eine Querflöte...

...das ist ein Baritonsaxophon...

...und das ist ein Waldhorn.

Das einzige Instrument, das kein Blasinstrument ist, ist das Schlagzeug.

Dirigent Sebastian zeigt Milena und Reporterin Angela den Dirigierstab. «Der Dirigierstab ist wie eine Verlängerung der Hand», sagt er. Man kann aber auch ohne Dirigierstab dirigieren. So wie es Milena gemacht hat.

Der Dirigierstab sieht wie ein langer Zahnstocher aus.

Alle achten sich genau auf die Bewegungen, die Sebastian macht.

Wenn dich Milena und die First Groove Band inspiriert haben, ein Instrument zu spielen, dann kannst du zum Beispiel einen Instrumentenparcours besuchen: «Dort werden verschiedene Instrumente vorgestellt und man kann alle austesten», sagt Milena.

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen.