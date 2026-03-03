In den Nachrichten ist es das Thema Nummer eins: Angriffe im Iran haben zu einem neuen Krieg geführt. Was passiert gerade im Iran und der Region?

Am Samstag, 28. Februar 2026, haben die USA zusammen mit Israel mehrere Orte im Iran angegriffen. Schon seit vielen Jahren fühlen sich die USA und Israel wie auch andere Länder bedroht durch die iranische Regierung. Sie gehen davon aus, dass der Iran sehr gefährliche, zerstörerische Waffen baut, wie zum Beispiel Atomwaffen.

Legende: Er war der oberste Führer Irans: Ajatollah Ali Chamenei. Er wurde 86 Jahre alt. EPA

Bei den Angriffen von den USA und Israel ist der mächtigste Mann Irans, Ajatollah Ali Chamenei, getötet worden. Er hat das Land mit sehr harter Hand regiert. Viele Menschen im Iran wurden unterdrückt und litten unter der Führung. Auch liess er Andersdenkende töten.

Trotzdem wird der Angriff der USA und Israels auf den Iran kritisiert, weil er gegen das Völkerrecht verstösst. Das ist ein Regelwerk, auf das sich viele Länder der Welt geeinigt haben. Und dort steht, dass man nur einen Angriff starten darf, um sich zu verteidigen, wenn man angegriffen wird. Jedoch hat Iran die USA oder Israel im Vorfeld nicht direkt angegriffen.

Gegenangriffe aus dem Iran

Der Iran hat mit Gegenangriffen auf Städte in Israel geantwortet. Und zusätzlich auch andere Länder in der Region attackiert, weil dort das amerikanische Militär vor Ort ist. Es sind an sämtlichen Orten bereits viele Menschen gestorben. Und die Angriffe gehen weiter.

Legende: In der Nähe der israelischen Stadt Tel Aviv suchen Menschen unter einer Brücke Schutz vor Raketeneinschlägen. KEYSTONE/EPA/Abir Sultan

Weil die Lage im Iran und im gesamten Nahen Osten sehr unruhig ist, ist der Luftraum sehr breitflächig gesperrt. Flugzeuge können nicht mehr hin und her fliegen. Viele Tourist:innen stecken in Flughäfen wie zum Beispiel in Dubai fest. Aus der Schweiz sind das momentan rund 4000 Personen.

Iran vs. Israel: Vorgeschichte Box aufklappen Box zuklappen Iran und Israel haben haben schon sehr lange Streit. Iran und andere muslimische Länder finden, dass es den Staat Israel nicht geben sollte. Mehr zu diesem Hintergrund erfährst du hier

Hast du Fragen?

Es gibt ganz viele Fragezeichen in der momentanen Situation:

Welche Auswirkungen hat der Krieg auf die Schweiz? Durch den Krieg im Iran werden Rohstoffe wie Gas oder Erdöl teurer, da die Schiffe mit den Rohstoffen nicht mehr nach Europa durchkommen. Die Rohstoffe werden dadurch knapper und teurer. Zudem können Schweizer:innen auch in Gefahr sein, wenn sie sich an Orten befinden, die als Angriffsziele von einer der beiden Seiten bestimmt sind.

Können Bomben in der Schweiz landen? Experten wissen, dass die Bomben, die Iran hat, nicht so weit fliegen können. Diese Gefahr besteht also momentan nicht.

Wie lange wird der Krieg dauern? Im Moment kann das leider niemand sagen. Offiziell wollen die USA den Krieg möglichst schnell beenden. Ihr Ziel ist, die gefährlichen Raketen im Iran zu zerstören, damit es keine Atomwaffen mehr gibt. Wie schnell dieses Ziel erreicht ist, weiss aber niemand.

Wir sind für dich da! Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/DPA/Sina Schuldt Wenn du Nachrichten von Angriffen hörst oder schlimme Bilder siehst, dann machst du dir vielleicht Sorgen. Das verstehen wir! In der Schweiz musst du aber keine Angst haben, wir leben in einem sicheren Land und bei uns gibt es nicht solche schwierigen Konflikte wie im Nahen Osten. Wenn du Sorgen hast, dann rede darüber – etwa mit deinen Eltern oder deiner Lehrperson. Du kannst auch dem SRF Kids Team jederzeit im «Treff» schreiben. Auch Fachpersonen sind für dich da! Unter der Telefonnummer 147 von der Pro Juventute kannst du dich melden. Das geht anonym, also ohne, dass jemand anderes davon erfährt. Dort helfen dir Fachpersonen bei deinen Sorgen und Ängsten weiter. Auch kannst du mit den Fachleuten chatten oder mailen.

Und hier findest du auch einige Tipps, wie du dich ablenken kannst:

