Weihnachtszeit ist Geschenkezeit – da klingeln im Einkaufscenter die Kassen. Nie wird so viel geshoppt wie in der Adventszeit. Die Klasse 6d aus Brunnen findet heraus, wie viel Geld die Leute für ihre Weihnachtsgeschenke ausgeben.

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der Klasse 6d aus Brunnen erarbeitet.

Der SRF Medien-Workshop Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

«Die Weihnachtszeit ist für uns fast die wichtigste Zeit im Jahr», erzählt uns Franziska Bhend. Sie arbeitet im Einkaufscenter Mythen Center. Von ihr möchten wir wissen, was der grosse Kaufrausch vor Weihnachten für das Shoppingcenter bedeutet.



«Für uns ist es in dieser Zeit auch wichtig, alles schön zu dekorieren», sagt uns Franziska Bhend. Zum Beispiel gibt es an vielen Ecken geschmückte Christbäume.

Legende: Ein Christbaum von vielen! SRF Kids / Damian Haas

Es gibt auch eine grosse Krippe mit vielen verschiedenen Figuren.

Die Krippe kann man von ganz nahe anschauen – es gibt extra einen kleinen Holzsteg dafür.

Hier dürfen wir Franziska Bhend unsere Fragen stellen.

Es gibt auch eine Poststation – wer einen Brief oder eine Zeichnung an den Wichtel einschickt, kann etwas gewinnen.

Das Einkaufscenter hat nämlich einen eigenen Weihnachtswichtel!

Wie findet man eigentlich das perfekte Weihnachtsgeschenk? Und wie teuer darf ein Geschenk sein? Da gehen die Meinungen der Einkäuferinnen und Einkäufer auseinander.

«Ich denke ich gebe schon rund 200 Franken für Weihnachtsgeschenke aus», erzählt uns eine Frau. «Ein Weihnachtsgeschenk sollte vor allem nützlich sein», meint jemand anderes. «Ein Geschenk muss überhaupt nicht teuer sein, sondern von Herzen kommen» – das sagen uns viele.

Als Geschenk verpackt schicken wir den SRF Kids Koffer nach Luzern.

Also einmal über den Vierwaldstättersee.

Tschüüüüüss!

Nächster Halt: Luzern!

Nach unserem Besuch im Einkaufscenter übergeben wir den SRF Kids Koffer an eine neue Schulklasse. Sie lebt am gleichen See wie wir, dem Vierwaldstättersee. Wir platzieren unseren Aufkleber – und ab aufs Schiff mit dem Koffer!

Liebe Grüsse aus Brunnen Box aufklappen Box zuklappen Alessia, Eliah, Andrea, Alma, Charline, Alessia, Jonas, Samira, Yuri, Elisaveta, Suela, Laris, Lea, Avelina, Naël, Martim, Alessandro, Aron und Larissa