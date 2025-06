«SRF Kids in der Schule»

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 5./6. Klasse aus Wimmis erarbeitet.

Willkommen in Wimmis im Berner Oberland! Unser Dorf liegt am Fuss des Niesen – das ist unser Hausberg. Auf den Niesen führen einige Wanderwege, aber auch ein Bähnli. Wer es lieber ganz streng hat, kann aber auch über eine Treppe hoch auf den Niesen. Das ist nicht irgendeine Treppe, sondern die längste Treppe der Welt! Das steht sogar im «Guinness-Buch der Rekorde».

Legende: Entlang der Niesenbahn führen über 11'000 Stufen auf den Gipfel. SRF Kids / Damian Haas

Die 11'674 Stufen verlaufen entlang der Standseilbahn und dürfen normalerweise nicht betreten werden. Einmal im Jahr wird die Niesen-Treppe aber zur Rennstrecke. Am Niesen-Treppenlauf rennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so schnell sie können von unten bis ganz oben.

Hör dir unseren Radiobeitrag an:

«Ich habe keinen Muskelkater»

Nur wenige Tage nach dem grossen Lauf treffen wir Laura Schmid – sie lief die Niesen-Treppe als drittschnellste Frau hoch. Ob sie das noch in den Beinen spürt? «Nein, ich habe keinen Muskelkater», erzählt sie uns. Sie habe auch nicht gezielt auf den Lauf trainiert: «Ich laufe gerne und viel, das hat mich wohl ziemlich gut vorbereitet.»

Niesen-Treppenlauf

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die Betriebstreppe neben der Niesenbahn ist mit 11'674 Stufen als längste Treppe der Welt im «Guinness-Buch der Rekorde» eingetragen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 3 Legende: Die Betriebstreppe neben der Niesenbahn ist mit 11'674 Stufen als längste Treppe der Welt im «Guinness-Buch der Rekorde» eingetragen. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 3. Laura Schmid aus Frutigen, drittschnellste Frau am Niesen-Treppenlauf 2025: Sie brauchte nur eine Stunde und 19 Minuten. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 3 Legende: Laura Schmid aus Frutigen, drittschnellste Frau am Niesen-Treppenlauf 2025: Sie brauchte nur eine Stunde und 19 Minuten. SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 3. Ziemlich steil... Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 3 Legende: Ziemlich steil... SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Noch mehr über die Treppe erfahren wir von Urs Wohler, er ist der Chef der Niesenbahn. «Eigentlich ist die Treppe für Reparaturen gedacht», erklärt er. «Oder für Notfälle: Fahrgäste können über die Treppe zum nächsten Wanderweg runtergehen, wenn die Bahn stehen bleibt oder sonst etwas passiert.»

Legende: Wir dürfen fürs Interview mit Urs Wohler auf die Treppe. SRF Kids / Damian Haas

Noch mehr lange Treppen Box aufklappen Box zuklappen Auch diese Treppen brauchen richtig viel Ausdauer: In der chinesischen Provinz Shandong führen rund 6'000 Stufen auf den heiligen Berg Tai Shan

auf den heiligen Berg Tai Shan In Italien steht die «Calà del Sasso»: Eine Treppe mit 4'444 Stufen. Sie ist aber nicht nur lange, sondern auch alt: sie wurde vor über 600 Jahren gebaut!

Sie ist aber nicht nur lange, sondern auch alt: sie wurde vor über 600 Jahren gebaut! Auch die längste Treppe Österreichs verläuft entlang einer Bergbahn. Die Treppe bei der Vermuntbahn zählt 3'609 Stufen.

Für unseren Beitrag dürfen wir zwar mit Urs Wohler kurz auf die Niesen-Treppe – aber das auch nur kurz. Die Treppe muss frei sein, wenn die Bahn in Betrieb ist. Den Aufstieg auf den Gipfel ersparen wir uns also. Wir setzen uns gemütlich in die rote Bahn und geniessen danach die schöne Aussicht.

Niesenbahn

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. «Der erste offizielle Niesen-Treppenlauf fand 1990 statt», erzählt uns Urs Wohler. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 7 Legende: «Der erste offizielle Niesen-Treppenlauf fand 1990 statt», erzählt uns Urs Wohler. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 7. Dieses Jahr haben Läuferinnen und Läufer aus über 20 verschiedenen Ländern teilgenommen. Bildquelle: SRF Kids /Damian Haas. 2 / 7 Legende: Dieses Jahr haben Läuferinnen und Läufer aus über 20 verschiedenen Ländern teilgenommen. SRF Kids /Damian Haas

Bild 3 von 7. Wir Glücklichen müssen nicht die Treppe hoch – wir fahren mit der Niesenbahn zur Bergstation. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 7 Legende: Wir Glücklichen müssen nicht die Treppe hoch – wir fahren mit der Niesenbahn zur Bergstation. SRF Kids / Damian Haas

Bild 4 von 7. Auf nach oben! Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 4 / 7 Legende: Auf nach oben! SRF Kids / Damian Haas

Bild 5 von 7. Einige von uns können sich sogar einen Sitzplatz ergattern. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 5 / 7 Legende: Einige von uns können sich sogar einen Sitzplatz ergattern. SRF Kids / Damian Haas

Bild 6 von 7. Die Fahrt von der Tal- bis zur Bergstation dauert rund 30 Minuten. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 6 / 7 Legende: Die Fahrt von der Tal- bis zur Bergstation dauert rund 30 Minuten. SRF Kids / Damian Haas

Bild 7 von 7. Oben angekommen gehen wir ein kurzes Stück bis zum Gipfel – und geniessen die Aussicht. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 7 / 7 Legende: Oben angekommen gehen wir ein kurzes Stück bis zum Gipfel – und geniessen die Aussicht. SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Liebe Grüsse aus Wimmis Box aufklappen Box zuklappen Jael, Liana, David, Tim, Emilia, Annic, Oliver, Louis, David, Maya, Erfan, Jerome, Vanessa, Mihael, Amélie, Leon, Maksym, Sandro, Gabriel, Mateo, Leonie, Luan, Jack und Fabienne