«SRF Kids in der Schule» Freestyle, Snowboard, Langlauf: Eine Klasse im Olympia-Fieber!

Abfahrt, Skispringen, Slope Style oder Curling: An den Olympischen Winterspielen messen sich im Moment die besten Sportlerinnen der Welt. Die 5./6. Klasse aus Münster im Wallis trifft eine angehende Profisportlerin. Eines Tages will sie um eine Olympiamedaille kämpfen.

12.02.2026, 13:22

Der SRF Medien-Workshop

Person hält einen Koffer mit der Aufschrift 'SRF Kids'.
Legende: SRF Kids / Damian Haas

SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und produziert mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Ganze 16 Disziplinen gibt es an den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Italien. Und bei uns im Wallis kann man so einige davon trainieren! In unserer Klasse sind alle von verschiedenen Wintersportarten begeistert – einige von uns sind am liebsten auf dem Snowboard, andere auf den Skiern und nochmals andere fühlen sich auf der Loipe am wohlsten. Loipe nennt man die Piste beim Langlaufen.

XXV. Olympische Winterspiele

Die 25. Olympischen Winterspiele finden vom 6. bis zum 22. Februar 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.

Sportlerinnen und Sportler aus über 90 Ländern treten in 16 Disziplinen gegeneinander an.

Aktuelle Ergebnisse und Livestreams findest du laufend bei SRF Sport!

Fast täglich auf der Loipe steht Sophia Imwinkelried (18). Sie ist Profisportlerin im Biathlon, das ist eine Mischung aus Langlaufen und Schiessen. Sie erzählt uns von ihrem grossen Traum, eines Tages bei Olympia zu starten.

Lächelnde Person im Schnee mit roter Mütze und Skibrille.
Legende: «Mir gefällt beim Biathlon, dass zwei komplett unterschiedliche Sportarten verbunden werden.» SRf Kids / Damian haas

«Diesen Traum von den olympischen Spielen habe ich schon seit ich ganz klein bin!», sagt Sophia. «Das ist der grösste Sportanlass, den es gibt, das inspiriert mich schon seit ich mit Biathlon angefangen habe.»

  • Bild 1 von 2. Auch wir sind gerne auf der Loipe unterwegs! Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Zwei Personen in Winterkleidung beim Skifahren im Schnee.
  • Bild 2 von 2. Das Outfit stimmt schonmal, oder? Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Zwei Personen in Wintersportkleidung im Schnee, lächelnd.
Für ihren Traum arbeitet die Sportlerin hart – und sie ist auf dem besten Weg: An der Junioren-Europameisterschaft schaffte sie es auf den 9. Platz!

  • Bild 1 von 3. Aber nicht nur Langlaufen ist bei uns beliebt! Einige Jungs unserer Klasse mögen es lieber abenteuerlich. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Skifahrer springt auf schneebedecktem Berg.
  • Bild 2 von 3. Sie springen beim Freestyle über Schanzen... Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Skifahrer springt auf schneebedecktem Hang, Berge im Hintergrund.
  • Bild 3 von 3. ...und gleiten über solche Rails, also Stangen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Person springt auf Skiern über Hindernis im Schnee.
Das wichtigste am Sport sei aber nach wie vor der Spass, sagt Sophia: «Mein Tipp an alle jungen Athletinnen und Athleten ist, die Freude am Sport niemals zu verlieren!»

Kinder rennen im Schnee vor schneebedeckten Bergen.
Legende: SRF Kids / Damian haas

Sportliche Grüsse aus Münster

Mila, Matteo, Angelina, Amy, Alisa, Sophia, Laura, Fia, Nico, Severin, Lara, Aylin, Maé, Luca, Yanis, Elena, Svea, Luca, Julia, Olivia, Emilia, Samuel, Dominik und Manuel

Klassenfoto von Schülern im Schnee, Münster/Goms.
Legende: SRF Kids

