Wenn der Frühling beginnt, verändert sich plötzlich alles draussen: Blumen schiessen aus dem Boden, Vögel geben Konzerte und Frösche quaken so laut, dass man sie weit über den Teich hinaus hört.

Das grosse Blühen: 7 Facts über den Frühling

Der Frühling ist eine gute Zeit, um die Sinne zu aktivieren. Das macht auch SRF Kids Kinderreporterin Nora (9) gemeinsam mit SRF Kids Moderatorin Luana. Sie gehen auf eine Hör-Schnitzeljagd und spitzen ihre Ohren. Ob Nora die Frühlingsgeräusche findet, die Luana für sie ausgesucht hat?

Aktiviere deine Sinne mit Nora!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Was hörst du? Was riechst du? Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 3 Legende: Was hörst du? Was riechst du? SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 3. Was spürst du? Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 3 Legende: Was spürst du? SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 3 von 3. Was siehst du? Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 3 Legende: Was siehst du? SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Suche zusammen mit Kinderreporterin Nora nach Frühlingsgeräuschen, entweder draussen selbst oder in der SRF Kids Reporter:in Folge. Dabei kannst du das Bingo ausfüllen. Wie schnell schaffst du ein Bingo? Erzähle es uns im «Treff»!

Dein SRF Kids Bingo

Welches Geräusch Nora gemacht hat, das ihr erraten musstet, verraten wir euch nach diesen sieben Facts zum Frühling:

7 spannende Frühlingsfacts

Im Frühling wird es jeden Tag länger hell. Das zusätzliche Tageslicht bringt unseren Körper wieder in Schwung. Er produziert mehr Serotonin , ein Hormon, das uns fröhlich und motiviert macht.

, ein Hormon, das uns und macht. Frösche gehören zu den lautesten Frühling‑Stars. Beim Quaken können sie bis zu 90 Dezibel laut werden, was so laut ist wie ein Rasenmäher. Das wird durch ihre Schallblasen am Hals möglich. Sie blasen diese wie einen Ballon auf und erzeugen so einen besonders lauten Ton. Je lauter der Ruf, desto besser die Chancen bei der Partnersuche.

Legende: Mit seiner Schallblase kann der Laubfrosch besonders laut rufen. Depositphotos.com/CreativeNature

Den ganzen Winter über bleiben Bienen im Bienenstock und können nicht nach draussen, auch nicht, um auf die Toilette zu gehen. Sie halten alles zurück, damit es im Bienenstock sauber bleibt. Deshalb benötigen sie im Frühling den Reinigungsflug . Dabei fliegen sie zum ersten Mal wieder hinaus, bewegen sich und entleeren ihren Körper. Dieser Flug ist wichtig, damit die Bienen gesund bleiben.

im Bienenstock und können nicht nach draussen, auch nicht, um auf die Toilette zu gehen. Sie halten alles zurück, damit es im Bienenstock sauber bleibt. Deshalb benötigen sie im Frühling den . Dabei fliegen sie zum ersten Mal wieder hinaus, bewegen sich und entleeren ihren Körper. Dieser Flug ist wichtig, damit die Bienen gesund bleiben. Schneeglöckchen und Krokusse gehören zu den ersten Blumen im Frühling. Manchmal wachsen sie sogar durch den Schnee hindurch. Schon im Herbst speichern diese Pflanzen Energie in ihren Zwiebeln unter der Erde. Sobald es heller und etwas wärmer wird, beginnen sie sofort zu wachsen.

Legende: Die lila Krokusse und die weissen Schneeglöckchen sind unter den ersten bunten Blumen im Frühling. Imago/imagebroker

Marienkäfer kuscheln sich im Winter oft in Gruppen an geschützten Orten zusammen. Wenn es im Frühling wärmer wird, wachen sie auf und krabbeln oder fliegen los. Darum sieht man plötzlich ganz viele auf einmal.

kuscheln sich im Winter oft in Gruppen an geschützten Orten zusammen. Wenn es im Frühling wärmer wird, wachen sie auf und krabbeln oder fliegen los. Darum sieht man plötzlich ganz viele auf einmal. Der frische Duft nach Regen heisst Petrichor . Er entsteht, wenn Regentropfen auf trockene Erde treffen und dabei Duftstoffe freisetzen. Viele Menschen finden diesen Geruch angenehm.

. Er entsteht, wenn Regentropfen auf trockene Erde treffen und dabei Duftstoffe freisetzen. Viele Menschen finden diesen Geruch angenehm. Im Frühling wird es in den Bäumen laut. Vögel singen, um ihr Revier zu verteidigen und einen Partner anzulocken. Die Nachtigall ist ein wahres Gesangstalent und kennt über 200 Melodien. Der Star hat ebenfalls ein besonderes Talent: Er kann Sirenen oder Handyklingeltöne nachahmen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Nachtigall ist berühmt für ihre vielen schönen Melodien. Bildquelle: Depositphotos.com/Opatovsk. 1 / 2 Legende: Die Nachtigall ist berühmt für ihre vielen schönen Melodien. Depositphotos.com/Opatovsk

Bild 2 von 2. Der Star kann Töne und Geräusche nachahmen. Bildquelle: Depositphotos.com/Nowhereman. 2 / 2 Legende: Der Star kann Töne und Geräusche nachahmen. Depositphotos.com/Nowhereman Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Hast du herausgefunden, welches Geräusch Kinderreporterin Nora gemacht hat? Es war das Rauschen der Bäume!

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