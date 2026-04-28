«Ohne Freundinnen und Freunde fallen wir zusammen wie eine Blume ohne Licht und Wasser». Das sagt Simone Assmann, die viel weiss über zwischenmenschliche Beziehungen. Freundschaften geben Halt, Nähe und Vertrauen. Doch wie können wir dafür sorgen, dass sie auch stark bleiben und lange halten?

SRF Kids Kinderreporterin Selma (12) und ihre beste Freundin Sophia (11) wollen wissen, wie ihre Freundschaft lange halten kann.

Mach mit beim SRF Kids Freundschaftsbuch! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids Für SRF Kids Reporter:in haben sich Selma und Sophia in ein Freundschaftsbuch eingetragen. Führe hier mit SRF Kids Moderatorin Laura das SRF Kids Freundschaftsbuch weiter!

Freundschaft – ein grosses und wichtiges Thema. Warum tun Freundschaften gut? Wie kannst du Freundschaften pflegen? Was macht eine gute Freundin oder einen guten Freund aus? Antworten und Tipps haben Selma und Sophia von Leuten auf der Strasse bekommen. Und bei Simone Assmann. Sie ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und kennt sich bestens mit Beziehungen und Freundschaften aus:

Tipps für eure Freundschaften Box aufklappen Box zuklappen Seid aufmerksam und schaut aufeinander.

Bleibt in regelmässigem Kontakt und haltet euch auf dem Laufenden.

Seid füreinander da, wenn jemand Hilfe braucht.

Interessiert euch füreinander, fragt nach und hört zu.

Seid ehrlich zueinander und verstellt euch nicht.

Entschuldigt euch, wenn ihr mal einen Fehler macht. Fehler passieren!

Spannende Freundschaftsgeschichten von echten und erfundenen Figuren zeigen, dass Freundschaft viele Gesichter hat und immer etwas Besonderes ist. Kennst du eine oder mehrere dieser Freundschaften?

Arthur und Mikael Lindnord: Während eines Abenteuerrennens in Südamerika gab Mikael Lindnord einem streunenden Hund etwas zu essen. Der Hund folgte dem Team daraufhin durch Dschungel und Hitze sowie durch Flüsse. Die Sportler nannten ihn Arthur und passten auf ihn auf. Am Ende adoptierte Mikael den Hund. So wurde aus Zufall Freundschaft fürs Leben.

Legende: Krister Göransson

Taylor Swift und Selena Gomez: Taylor Swift und Selena Gomez sind seit ihrer Jugend enge Freundinnen. Trotz ihres Erfolgs und des damit verbundenen Stresses nehmen sie sich Zeit füreinander und unterstützen sich in schwierigen Momenten. Sie vergleichen sich nicht und halten zusammen.

Legende: Getty Images/Christopher Polk

Asterix und Obelix: Asterix und Obelix sind seit ihrer Kindheit beste Freunde und ein unschlagbares Team. Asterix ist schlau und mutig, Obelix stark und gutmütig. Sie vertrauen einander blind und stehen füreinander ein, egal wie gross die Gefahr ist. Gemeinsam sind sie stärker und ergänzen sich gut.

Legende: Imago/Album

Jane Goodall und die Schimpansen: Jane Goodall beobachtete die Schimpansen in Gombe mit viel Geduld und Respekt, anstatt sie einzusperren. Als erster Schimpanse schloss David Greybeard Freundschaft mit ihr. Sie erkannte als eine der ersten Forscher:innen, dass die Tiere Gefühle und Freundschaften haben. Ihre Verbindung zu den Schimpansen zeigt uns, dass gegenseitiger Respekt die Grundlage jeder Beziehung ist.

Legende: Imago/United Archives

Roger Federer und Rafael Nadal: Roger Federer und Rafael Nadal waren grosse Rivalen auf dem Tennisplatz. Mit der Zeit wuchs zwischen ihnen gegenseitiger Respekt und eine echte Freundschaft. Sie lobten einander offen und blieben fair, egal wer gewann. Konkurrenz und Freundschaft schliessen sich also nicht aus.

Legende: Reuters/Ahmed Jadallah

Bibi und Tina: Bibi und Tina sind beste Freundinnen, auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind. Trotzdem halten sie fest zusammen und stehen füreinander ein. Sie helfen einander, Fehler zu korrigieren und mutiger zu werden. Unterschiede können wertvoll sein und sich gegenseitig ergänzen.

Legende: Nelson

Wie pflegst du deine Freundschaften? Was ist dir besonders wichtig in einer Freundschaft? Was machst du gerne mit deinen Freund:innen? Erzähle uns darüber im «Treff»!

Zum Schluss noch ein wichtiger Tipp von der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Simone Assmann:

Kümmert euch auch um die Kinder, die am Rand stehen. Zeigt ihnen Freundlichkeit und Respekt und schliesst sie mit ein.

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

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Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen.