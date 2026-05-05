Alles ist bunt, es summt und krabbelt und schwirrt. Wo sind wir wohl? Genau! Mitten in einer Frühlingswiese. SRF Kids Kinderreporterin Malin (10) begibt sich auf Insektensuche und zeigt dir, warum Wiesen so wichtig sind. Und wir bekommen tolle Tipps für den eigenen Garten.

In den Wildwiesen der Schweiz wachsen sehr viele verschiedene Pflanzen. Auch viele Tiere wohnen in diesen Wiesen: Frösche, Mäuse, Vögel und vor allem Insekten. Diese Insekten sind für die Frühlingswiesen besonders wichtig. Aber warum eigentlich? Und wie kannst du die Insekten in deinem eigenen Garten erkennen?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Stockwerke der Erde. Welche Tiere könnte Kinderreporterin Malin (10) alles in der Wiese antreffen? Sie verschafft sich einen Überblick. Bildquelle: SRF / Lara Egli. 1 / 5 Legende: Stockwerke der Erde Welche Tiere könnte Kinderreporterin Malin (10) alles in der Wiese antreffen? Sie verschafft sich einen Überblick. SRF / Lara Egli

Bild 2 von 5. Material für die Insektensuche. Mit Pinsel, Insektengläsern und einem weissen Tuch begibt sich Malin auf Insektensuche. Tipp: Das weisse Tuch kannst du einfach auf den Boden legen. So erkennst du schnell, wenn die kleinen Tierchen darüber krabbeln. Bildquelle: SRF / Lara Egli. 2 / 5 Legende: Material für die Insektensuche Mit Pinsel, Insektengläsern und einem weissen Tuch begibt sich Malin auf Insektensuche. Tipp: Das weisse Tuch kannst du einfach auf den Boden legen. So erkennst du schnell, wenn die kleinen Tierchen darüber krabbeln. SRF / Lara Egli

Bild 3 von 5. Mit Augen und Ohren auf der Suche. Einige Insekten erkennst du an ihrem Summen und andere durch ihre wunderschönen Farben. Bildquelle: SRF / Lara Egli. 3 / 5 Legende: Mit Augen und Ohren auf der Suche Einige Insekten erkennst du an ihrem Summen und andere durch ihre wunderschönen Farben. SRF / Lara Egli

Bild 4 von 5. Gefunden! An einem Grashalm entdeckt Malin einen grossen schwarzen Käfer. Bildquelle: SRF / Lara Egli. 4 / 5 Legende: Gefunden! An einem Grashalm entdeckt Malin einen grossen schwarzen Käfer. SRF / Lara Egli

Bild 5 von 5. Welcher Käfer ist das wohl? Vorsichtig mit dem Pinsel im Glas eingefangen wird der Käfer genau betrachtet und mit der Bestimmungsliste verglichen. Das muss ein Bockkäfer sein! Bildquelle: SRF / Lara Egli. 5 / 5 Legende: Welcher Käfer ist das wohl? Vorsichtig mit dem Pinsel im Glas eingefangen wird der Käfer genau betrachtet und mit der Bestimmungsliste verglichen. Das muss ein Bockkäfer sein! SRF / Lara Egli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Frühlingswiesen sind für Insekten besonders wichtig. Dort blühen viele verschiedene Pflanzen, die den kleinen Tieren Futter wie Nektar und Pollen und einen Platz zum Leben geben. Leider verschwinden solche Wiesen immer häufiger, weil etwa neue Häuser gebaut oder die Felder stark gedüngt werden. Damit Insekten auch in Zukunft leben können und ihre wichtige Arbeit für die Natur erledigen können, müssen wir die Frühlingswiesen schützen.

Wissen rund um Insekten Box aufklappen Box zuklappen Was ist ein Insekt? 🐛🦟🪳🐜🪲

Insekten sind die häufigste Tierart auf der Erde. Rund drei Viertel aller Tiere sind Insekten. Allein in der Schweiz sind bereits fast 30'000 verschiedene Arten bekannt. Wie erkennst du ein Insekt?🔎

Ein Insekt erkennst du daran, dass es sechs Beine, zwei Fühler und einen Körper aus drei Teilen hat: Kopf, Brustteil und Hinterleib. Es gibt unglaublich viele verschiedene Arten, die ganz unterschiedlich aussehen. Sie reichen vom grossen bunten Schmetterling bis hin zur winzig kleinen schwarzen Ameise. Wieso braucht es Insekten? 🌼🌿🌍

Insekten sind für die Natur ultra wichtig. Hier sind die drei Hauptgründe: Bestäubung

Viele Pflanzen brauchen Insekten, um sich zu vermehren. Wenn Insekten von Blüte zu Blüte fliegen, bestäuben sie diese dabei. Würden Insekten diese Arbeit nicht machen, gäbe es fast keine Blumen, Früchte oder Gemüse mehr.

Viele Pflanzen brauchen Insekten, um sich zu vermehren. Wenn Insekten von Blüte zu Blüte fliegen, bestäuben sie diese dabei. Würden Insekten diese Arbeit nicht machen, gäbe es fast keine Blumen, Früchte oder Gemüse mehr. Nahrung

Viele andere Tiere sind von den Insekten abhängig. Vögel wie Schwalben oder Meisen beispielsweise finden in den kleinen Tierchen ihre wichtigste Nahrung.

Viele andere Tiere sind von den Insekten abhängig. Vögel wie Schwalben oder Meisen beispielsweise finden in den kleinen Tierchen ihre wichtigste Nahrung. Bodenaufbau

Insekten sind für den Boden wichtig, da sie als «Bodenpolizei» organische Abfälle wie Laub oder Tierkot zersetzen und in wertvolle Erde umwandeln. Durch ihr Graben lockern sie zudem die Erde auf, verbessern die Durchlüftung und fördern so das Pflanzenwachstum.

Wie du den Insekten helfen kannst

SRF Kids Kinderreporterin Malin (10) erhält von der Wald- und Naturexpertin Monika tolle Tipps, was du zu Hause tun kannst, um den Insekten ein Plätzchen zu bieten.

Legende: Kinderreporterin Malin (10) und ihre selbst getopften Kräuter SRF/ Lara Egli

😀 Das ist super für die Pflanzen und Tiere:

Wildwiese wachsen lassen: Sie sind das Zuhause für viele Tiere und Pflanzen

Heimische Pflanzen anpflanzen: Diese Pflanzen sind gut an das Klima hier angepasst und dienen als Futter für Tiere.

Extra Lebensräume für Insekten schaffen: Zum Beispiel mit Steinhaufen oder wilden Ecken im Garten

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Kräuter anpflanzen. Hast du keinen Platz für eine grosse Frühlingswiese? Kein Problem! Die Kräuter kannst du in einen Topf pflanzen und an einen sonnigen Ort in deinem Garten oder auf deinem Balkon stellen. Bildquelle: SRF/ Lara Egli. 1 / 3 Legende: Kräuter anpflanzen Hast du keinen Platz für eine grosse Frühlingswiese? Kein Problem! Die Kräuter kannst du in einen Topf pflanzen und an einen sonnigen Ort in deinem Garten oder auf deinem Balkon stellen. SRF/ Lara Egli

Bild 2 von 3. Insektenhotel aufstellen. Mit dem Insektenhotel bietest du Insekten und vor allem Wildbienen zusätzlichen Platz in deinem Garten an. Tipp: Für die besten Bedingungen richtest du dein Insektenhotel nach Süden aus. Bildquelle: SRF/ Lara Egli. 2 / 3 Legende: Insektenhotel aufstellen Mit dem Insektenhotel bietest du Insekten und vor allem Wildbienen zusätzlichen Platz in deinem Garten an. Tipp: Für die besten Bedingungen richtest du dein Insektenhotel nach Süden aus. SRF/ Lara Egli

Bild 3 von 3. Hohle Stängel senkrecht befestigen. Auch senkrecht aufgehängt Stängel sind wertvolle Nisthilfen für Wildbienen und Wespen. Bildquelle: SRF/ Lara Egli. 3 / 3 Legende: Hohle Stängel senkrecht befestigen Auch senkrecht aufgehängt Stängel sind wertvolle Nisthilfen für Wildbienen und Wespen. SRF/ Lara Egli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

🙁 Das sollst du lieber nicht machen:

Rasen düngen: Dünger zerstört die Vielfalt in deiner Frühlingswiese.

Rasen wässern: Warte lieber bis der Regen deinen Rasen auf natürliche Art und Weise giesst.

Exotische Pflanzen anpflanzen: Exotische Pflanzen helfen unseren Insekten nicht, weil sie dort kein Futter finden.

Gartenspass mit einer selbstgemachten Samenbombe 🌻🌼🌷🪻

Lass es blühen! Mit Samenbomben kannst du eine kahle, langweilige Erdfläche in einen farbenfrohen Blumenteppich verwandeln. Nicht nur du, sondern auch die Bienen, Schmetterlinge und andere Tiere erfreuen sich daran. So geht's🌼🐝:

Das benötigst du: Box aufklappen Box zuklappen Blumensamen deiner Wahl

Blumenerde

Tonerde

Wasser

Grosse Schüssel

Gib 250g Blumenerde in die Schüssel und zerkleinere sie mit den Händen. Füge 150g Tonerde und 3 Teelöffel Blumensamen hinzu und vermische alles gut. Gib langsam Wasser hinzu, bis sich eine Masse bildet, die du gut formen kannst. Nimm so wenig Wasser wie möglich, so trocknen die Bomben schneller. Forme mit beiden Händen die Masse zu baumnussgrossen Kugeln. Lass die Kugeln an einem schattigen Ort 1 bis 2 Tage trocknen. Fertig! Du kannst die fertigen Samenbomben zum Beispiel in einen leeren Eierkarton packen und verschenken. Du kannst sie aber natürlich auch selbst behalten.

Grabe die fertigen Kugeln einfach dort in ein wenig Erde ein, wo du mehr bunte Blüten sehen möchtest. Der Ton schützt die Samen vor Vögeln. Wenn es regnet, saugt sich die Kugel mit Wasser voll und die Samen beginnen zu keimen.

Zeig uns deine gemachten Samenbomben im «Treff»!

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

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