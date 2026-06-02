Pünktlich zur Fussball-WM 2026 fragt sich Joan (12), warum wir Menschen uns für Sport, Musik oder auch Geschichten begeistern. Begleite den SRF Kids Kinderreporter an einen Fussball-Fanmarsch mit tausenden von Menschen.

Im Sommer 2026 spielen die besten Fussballländer an der WM in den USA, Mexiko und Kanada gegeneinander. Einige Fans zieht es in die Stadions, viele Menschen verfolgen das Turnier Zuhause am Fernsehen oder in Public Viewings. Die ganze Welt «fant».

In guten wie in schlechten Zeiten

Kinderreporter Joan wagt sich im Mai 2026 in das grosse Getümmel und fragt sich, was hinter dem Fan-sein steckt. Er besucht dafür einen Fanmarsch mit tausenden von fussballbegeisterten Menschen. Er selber ist FC St. Gallen Fan und hofft, dass sein Team gegen Lausanne den Cup-Titel holt (was dann tatsächlich auch passiert ist, wie du vielleicht weisst ;-))

Legende: Fangesänge und grün-weisse T-Shirts – tausende Menschen spazieren zum Stadion in Bern zum Cup-Final. freshfocus/Claudio De Capitani

Friedliche Stimmung dank Fanarbeit

Dass so ein Fanmarsch friedlich abläuft und sich alle Menschen im Stadion wohl fühlen, ist nicht selbstverständlich. In der Schweiz gibt es deshalb 14 sogenannte Fanarbeiter:innen.

Sportanlässe ziehen teilweise Menschen an, die Gewalt ausüben oder verbotene Feuerwerkskörper im Stadion zünden. Das führt zu Konflikten. Die Fanarbeiter:innen sprechen in solchen Momenten mit den Menschen, die für Chaos sorgen wollen, mit der Polizei und mit dem Club. Fanarbeiter:innen haben erlernt, wie solche schwierigen Gespräche zu führen sind und wie sie Lösungen finden, welche möglichst für alle stimmen.

Auch wenn dein Team verliert, als richtiger Fan stehst du immer hinter deiner Mannschaft.

Joan ist sich bewusst, dass zum Fan-sein viele Gefühle gehören. Freude und Stolz, wenn dein Team gewinnt. Enttäuschung und Trauer, wenn deine Lieblingsmannschaft verliert. Diese Gefühlsachterbahn macht die Spannung aus. Das Fan-sein hilft Joan ebenfalls, sich zu motivieren und an seine Träume zu glauben. Wenn er den Sportreporter:innen am Spielfeldrand zuschaut, dann leuchten seine Augen, denn auch er möchte einmal Reporter werden.

Ein guter Fan – so geht's Box aufklappen Box zuklappen Emotionen: Ein guter Fan fiebert auf seine Weise mit, jubelt und darf auch einmal traurig sein

Ein guter Fan fiebert auf seine Weise mit, jubelt und darf auch einmal traurig sein Respekt: Ein guter Fan respektiert das gegnerische Team und die Schiedsrichter:innen. Das heisst: Kein Ausbuhen, keine Beleidigungen, keine Gewalt

Ein guter Fan respektiert das gegnerische Team und die Schiedsrichter:innen. Das heisst: Kein Ausbuhen, keine Beleidigungen, keine Gewalt Zusammengehörigkeit: Ein guter Fan achtet auf seine Mitmenschen und darauf, dass sich alle wohl und sicher fühlen

Fussball und Feuerwehr – die Vielfalt vom Fan-sein

Im «Treff» erzählen viele Kinder, dass sie Fan von der Musikerin Nina Chuba sind, die Geschichte von Harry Potter lieben, die Feuerwehr ganz toll finden oder auch das Spiel vom Landwirtschafts-Simulator. Von Musikstars, zu Fantasy-Geschichten oder Vorbildern. Du siehst: Fan-sein kennt keine Grenzen. Wenn du für Fussball und Glück fanst, dann mach doch mit bei unserem Tipp-Spiel:

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