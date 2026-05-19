Die Eishockey-WM 2026 hat angefangen und zwar bei uns in der Schweiz. In Zürich und Fribourg spielen die besten Teams der Welt gegeneinander. Die SRF Kids Kinderreporter Liam (12) und Lukas (11) schauen hinter die Kulissen und fiebern fleissig mit: «Hopp Schwiiz!»

«An alle Fans da draussen: Macht Stimmung für die Schweiz!»

Die Schweizer Eishockey-Nati trainiert nicht nur auf dem Eisfeld, sondern auch im Kraftraum. Kinderreporter Lukas besucht diesen Ort und trifft dort bei einem Training auf einen der Physiotherapeuten, Fabio Rampa. Er erfährt, wie sich die Spieler auf die WM vorbereiten und zeigt Übungen, mit denen du zu Hause wie die Profis trainieren kannst.

Lukas trainiert mit Physiotherapeut Fabio Rampa

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Lukas, Fabio und Angela machen eine Plank-Challenge. Wer gewinnt sie wohl? Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 3 Legende: Lukas, Fabio und Angela machen eine Plank-Challenge. Wer gewinnt sie wohl? SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 3. Nur einen Plank zu machen, wäre ja zu einfach. Fabio fordert die beiden zusätzlich heraus: Sie sollen auch noch abwechselnd die Beine hochnehmen. Puh, das ist ganz schön anstrengend! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 3 Legende: Nur einen Plank zu machen, wäre ja zu einfach. Fabio fordert die beiden zusätzlich heraus: Sie sollen auch noch abwechselnd die Beine hochnehmen. Puh, das ist ganz schön anstrengend! SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 3 von 3. Fabio zeigt Lukas noch eine weitere Übung, um die Muskulatur in den Beinen und Gesäss zu stärken. Diese Übungen kannst du ganz einfach zu Hause nachmachen! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 3 Legende: Fabio zeigt Lukas noch eine weitere Übung, um die Muskulatur in den Beinen und Gesäss zu stärken. Diese Übungen kannst du ganz einfach zu Hause nachmachen! SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Team hinter dem Team

Du merkst: Bei einer WM geht es nicht nur um die Spieler:innen. Im Hintergrund arbeiten viele Menschen:

Verschiedene Trainer:innen : Sie planen die Taktik und entscheiden, welche Spieler:innen wann aufs Eis gehen. Es gibt mehrere Trainer:innen, die sich jeweils auf andere Dinge konzentrieren.

: Sie planen die Taktik und entscheiden, welche Spieler:innen wann aufs Eis gehen. Es gibt mehrere Trainer:innen, die sich jeweils auf andere Dinge konzentrieren. Gesundheitspersonal : Dazu gehören Ärzt:innen und Physiotherapeut:innen. Sie kümmern sich um Verletzungen und helfen den Spieler:innen, sich nach den Spielen oder nach dem Training schnell zu erholen.

: Dazu gehören Ärzt:innen und Physiotherapeut:innen. Sie kümmern sich um Verletzungen und helfen den Spieler:innen, sich nach den Spielen oder nach dem Training schnell zu erholen. Materialverantwortliche : Sie sorgen dafür, dass alles Material bereit ist, zum Beispiel Schläger, Helme und Schlittschuhe.

: Sie sorgen dafür, dass alles Material bereit ist, zum Beispiel Schläger, Helme und Schlittschuhe. Mediensprecher:innen : Sie organisieren Fotos, Videos und Interviews und kümmern sich darum, wie das Team in den Medien zu sehen ist.

: Sie organisieren Fotos, Videos und Interviews und kümmern sich darum, wie das Team in den Medien zu sehen ist. Team Manager und General Manager: Sie planen Reisen, organisieren Spiele und sorgen dafür, dass im Hintergrund alles super funktioniert.

Eine gute Vorbereitung ist alles

Bevor die WM beginnt, trainieren die Spieler wochenlang intensiv. Sie sind fast jeden Tag auf dem Eis, aber auch im Kraftraum. Dort stärken sie ihre Muskeln, ihre Ausdauer und ihre Schnelligkeit.

Training der Schweizer Eishockey-Nati

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Bildquelle: Keystone / Claudio Thoma. 1 / 6 Legende: Keystone / Claudio Thoma

Bild 2 von 6. Bildquelle: Keystone / Claudio Thoma. 2 / 6 Legende: Keystone / Claudio Thoma

Bild 3 von 6. Bildquelle: Keystone / Claudio Thoma. 3 / 6 Legende: Keystone / Claudio Thoma

Bild 4 von 6. Bildquelle: Keystone / Claudio Thoma. 4 / 6 Legende: Keystone / Claudio Thoma

Bild 5 von 6. Bildquelle: Keystone / Claudio Thoma. 5 / 6 Legende: Keystone / Claudio Thoma

Bild 6 von 6. Bildquelle: Keystone / Claudio Thoma. 6 / 6 Legende: Keystone / Claudio Thoma Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zusammen mit den Trainer:innen üben sie Spielzüge und Taktiken. So weiss später jeder genau, wo er sich auf dem Eis befinden muss. Genügend Schlaf, gutes Essen und Erholung sind auch wichtig. Physiotherapeut:innen wie Fabio Rampa und das Gesundheitsteam helfen den Spielern dabei, fit zu bleiben.

Eishockey Fun Facts Box aufklappen Box zuklappen Ein Puck kann über 160 km/h schnell werden.

Die Eisfläche ist etwa 60 Meter lang.

Die Spieler:innen tragen rund 10-15 Kilogramm Ausrüstung.

Pucks werden vor dem Spiel eingefroren, damit sie weniger springen.

Die Spieler:innen verlieren während eines Spiels bis zu 2–5 Kilogramm Gewicht. Fast alles davon ist Schweiss!

Ein Traum wird Realität

Wie fühlt es sich an, selbst auf dem Eis zu stehen? Das findet Kinderreporter Liam heraus. Er spricht mit Nati-Spieler Tim Berni, der erzählt, wie es ist, die Schweiz an der WM zu vertreten, und welche Gefühle er dabei hat. Das Interview siehst du am Donnerstag in den «SRF Kids News».

Als Kind habe ich das Team nach der WM 2013 am Flughafen empfangen. Jetzt mit ihnen spielen zu dürfen, ist ein Traum, den ich mir damals nicht vorstellen konnte.

Legende: SRF Kids / Sara Siccoli

So läuft die WM ab

Am Anfang spielen die Teams in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) gegeneinander und sammeln Punkte. Die stärksten Teams kommen ins Viertelfinale. Ab dann gilt: Verlieren = raus! Im Finale kämpfen die beiden besten Teams um den Sieg.

Für die meisten ist eine Heim-WM ein einmaliges Ereignis in der Karriere.

Wusstest du das? Ein Team spielt oft alle eins bis zwei Tage. Das ist mega anstrengend!

Legende: Die Schweizer Eishockey-Nati spielt in der Gruppenphase in der Swiss Life Arena in Zürich. Keystone / Claudio Thoma

Schaust du auch gerne Eishockey? Für welches Team bist du? Gehst du sogar zu einem Spiel der Eishockey-WM ins Stadion? Erzähle uns im «Treff» davon!

Und zum Schluss noch ein wichtiger Tipp von Liam:

An alle Fans da draussen: Macht Stimmung für die Schweiz!

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