Farbige Kleider anziehen und Kinder zum Lachen bringen: Spitalclowns besuchen dich im Spitalzimmer, spielen, albern herum und helfen dir, die Sorgen für einen Moment zu vergessen. SRF Kids Kinderreporterin Kai (10) will von Spitalclownin ChaChaCha wissen, was es so besonders macht, Clown zu sein.

«Wir kommen immer dann, wenn es besonders viel Mut braucht»

ChaChaCha ist eine der Spitalclowns im Kispi. Gemeinsam mit anderen Clowns ist sie fast den ganzen Tag im Spital unterwegs.

Die Clowns des Kinderspitals Zürich

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. ChaChaCha gemeinsam mit Marie Käfer 🐞. Bildquelle: Kinderspital Zürich. 1 / 3 Legende: ChaChaCha gemeinsam mit Marie Käfer 🐞 Kinderspital Zürich

Bild 2 von 3. Und das sind ihre Freunde: Dada, Giga, Knopf und Lumi. Bildquelle: Kinderspital Zürich. 2 / 3 Legende: Und das sind ihre Freunde: Dada, Giga, Knopf und Lumi. Kinderspital Zürich

Bild 3 von 3. In diesem Wohnwagen verbringen sie auch gerne Zeit mit Kindern. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 3 Legende: In diesem Wohnwagen verbringen sie auch gerne Zeit mit Kindern. SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Spitalclowns begleiten Kinder und ihre Familien. Manchmal nur kurz, manchmal auch für eine längere Zeit.

Gopfristudechnebelheiländigsstachelbeeri! Manchmal oder oft ist es im Spital auch einfach nur mega saumässig dumm. Dann darf schimpfen auch mal sein.

Die Clowns gehen von Zimmer zu Zimmer, spielen und lachen, lenken ab, wenn es weh macht. Sie machen Mut und sind da, wenn Kinder Angst oder Sorgen haben.

Was steckt alles in ChaChaChas Tasche?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. ChaChaCha hat immer eine gepunktete Tasche dabei. Was dort alles drin ist? Kinderreporterin Kai und SRF Kids Moderatorin Luana schauen sie sich genauer an. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 6 Legende: ChaChaCha hat immer eine gepunktete Tasche dabei. Was dort alles drin ist? Kinderreporterin Kai und SRF Kids Moderatorin Luana schauen sie sich genauer an. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 6. Ein Kalimba, um gemeinsam zu spielen... Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 6 Legende: Ein Kalimba, um gemeinsam zu spielen... SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 3 von 6. ...ein Knopf, der eine lustige Melodie abspielt... Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 6 Legende: ...ein Knopf, der eine lustige Melodie abspielt... SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 4 von 6. ...Bücher gehören auch noch dazu... Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 4 / 6 Legende: ...Bücher gehören auch noch dazu... SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 5 von 6. ...genauso wie Spiele... Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 5 / 6 Legende: ...genauso wie Spiele... SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 6 von 6. ...wie zum Beispiel das kleinste UNO der Welt! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 6 / 6 Legende: ...wie zum Beispiel das kleinste UNO der Welt! SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Clowns sind nicht nur zum Lachen da. Sie helfen Kindern, wenn sie Angst haben, wenn sie gestresst sind oder es sehr weh macht. Im Kispi Zürich gehören sie deshalb zum festen Team. Das ist in der Schweiz einzigartig.

Seifenblasentricks mit ChaChaCha

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Sie fehlen nie: Seifenblasen! ChaChaCha hat IMMER Seifenblasen dabei. Sie verrät dir sogar ein paar coole Tricks. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 6 Legende: Sie fehlen nie: Seifenblasen! ChaChaCha hat IMMER Seifenblasen dabei. Sie verrät dir sogar ein paar coole Tricks. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 6. Für den Trick «The bubble in the bubble» bläst du zuerst eine Seifenblasen auf... Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 6 Legende: Für den Trick «The bubble in the bubble» bläst du zuerst eine Seifenblasen auf... SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 3 von 6. ...dann sagst du ganz nah bei der Seifenblase «Winnie The Pooh» und beim «Pooh» machst du das «P» ganz stark... Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 6 Legende: ...dann sagst du ganz nah bei der Seifenblase «Winnie The Pooh» und beim «Pooh» machst du das «P» ganz stark... SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 4 von 6. ...und tadaaa: So entsteht «The bubble in the bubble», also die Seifenblase in der Seifenblase! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 4 / 6 Legende: ...und tadaaa: So entsteht «The bubble in the bubble», also die Seifenblase in der Seifenblase! SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 5 von 6. Wusstest du, dass es besser ist, den Seifenblasenstab so zu halten? Dann tropft die Flüssigkeit in den Behälter und nicht auf deine Hand. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 5 / 6 Legende: Wusstest du, dass es besser ist, den Seifenblasenstab so zu halten? Dann tropft die Flüssigkeit in den Behälter und nicht auf deine Hand. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 6 von 6. Kinderreporterin Kai versucht natürlich, so viele Seifenblasen wie möglich zu zerplatzen. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 6 / 6 Legende: Kinderreporterin Kai versucht natürlich, so viele Seifenblasen wie möglich zu zerplatzen. SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Spitalclownin ChaChaCha zeigt: Es geht darum, Kinder durch schwierige Situationen zu begleiten, ihnen Mut zu machen und ihnen für einen Moment dabei zu helfen, ihre Krankheit zu vergessen.

Hauptsache, die Kinder können für einen kurzen Moment gedanklich aus dem Spital fliegen.

Manchmal reicht genau das: ein kleiner Moment, der alles ein bisschen leichter macht.

Was machst du, wenn du traurig bist?

Nicht nur im Spital, auch zu Hause haben wir alle manchmal schwierige Zeiten. Zum Beispiel, wenn du krank im Bett liegt oder wenn du mit gebrochenem Arm am Spielfeldrand zuschauen musst, während die anderen spielen.

SRF Kids Moderatorin Luana hat im «Treff» gefragt, was du machst, wenn du verletzt oder krank bist und es dir nicht so gut geht. Das sind die Tipps:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 3 Legende: SRF Kids

Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 3 Legende: SRF Kids

Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 3 Legende: SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Möchtest du noch tiefer in die Welt der Gefühle eintauchen? SRF Kids Kinderreporterin Sofia (13) hat mit der Psychologin Stephanie Karrer über Gefühle gesprochen und super Tipps für dich eingeholt, was du machen kannst, wenn negative Gefühle besonders stark sind:

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