SRF Kids Kinderreporter Momodou liebt das Theater spielen. Bald steht er auf einer der grössten Bühnen der Schweiz: Er spielt bei einem Stück im Schauspielhaus Zürich mit. Und du kannst ihn sehen!

«Die Zauberformel von Zürich», so heisst das Stück, in dem SRF Kids Reporter Momodou mitspielt. Es ist das erste Mal, dass das Schauspielhaus Zürich seine Bühne komplett den Kindern überlässt. Bisher waren die Familienstücke, die jeweils im Herbst gezeigt werden, immer von erwachsenen Profi-Schauspieler:innen gespielt.

«Ein bisschen Aufregung»

«In den Proben lauft es soweit gut. Es ist nur manchmal ein bisschen anstrengend am Abend, wegen der Müdigkeit😆», erzählt Momodou. Er macht das erste Mal bei so einer grossen Theaterproduktion mit. «Auf der Bühne zu stehen ist ein grossartiges Gefühl, begleitet mit ein bisschen Aufregung😁», sagt er.

Gewinne Tickets fürs Theater

Klingt nach einer ziemlich spannenden Sache, findest du nicht? Möchtest du dir das Theater ankucken? Wir verlosen zweimal 2 Tickets für die Vorstellung am Sonntag, 09.11.2025, 16 Uhr in Pfauen und die Vorstellung am Sonntag, 16.11.2025 um 16 Uhr in Pfauen. Alles was du tun musst, ist dieses Formular ausfüllen und dir selbst die Daumen drücken. Beachte aber bitte Folgendes:

Nur Kinder zwischen 9 und 13 Jahre können mitmachen.

Kläre zuerst mit deinen Eltern, ob du an den Daten überhaupt kannst.

Nur Kinder in der Schweiz können mitmachen.

Nur wer gewonnen hat, wird von uns eine Nachricht bekommen. Wenn du nichts mehr hörst, hattest du leider kein Glück.



Die Verlosung läuft bis zum 30. Oktober 2025. Wir wünschen dir viel Glück! 🍀

Momodou besucht SRF Kids Moderatorin Luana auch im Radio. Am Sonntag, 19. Oktober zwischen 19 und 20 Uhr auf SRF 1 erzählt dir der junge Schauspieler, welche Gefühle ihn bei so einer Theateraufführung begleiten.