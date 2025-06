Chillen und dabei Radio hören, was gibt es Besseres? Am Samstag und Sonntag kannst du jeweils von 19 bis 20 Uhr SRF Kids live am Radio hören. Was? Du kennst unsere Radiosendung noch nicht? Dann lies unbedingt weiter! Hier erfährst du, wer und was hinter unserer Radiosendung steckt.

Unser Moderationsteam

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Angela. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Angela SRF

Bild 2 von 5. Alessio. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Alessio SRF

Bild 3 von 5. Luana. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Luana SRF

Bild 4 von 5. Unser Trio am Mikrofon. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Unser Trio am Mikrofon SRF

Bild 5 von 5. Das Studio. Bildquelle: SRF Kids. 5 / 5 Legende: Das Studio SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was läuft bei SRF Kids im Radio?

In jeder Sendung spielen wir deine Musikwünsche, ausserdem kannst du bei verschiedenen Spielen tolle Preise gewinnen und am Schluss läuft immer der «Wunsch id Nacht». Bei diesem übernimmst du das letzte Wort der Sendung – mit DEINEM Herzenswunsch. Ausserdem gibt's die tollsten Geschichten in Form von Hörspielen und wir sprechen immer wieder über Themen aus deinem Alltag.

Die Themen kommen zum Beispiel aus den «SRF Kids News» oder unseren Reportagen bei «SRF Kids Reporter:in». Manchmal greifen wir auch ein anderes aktuelles Thema auf; wie zum Beispiel die Anti-Mobbing-Kampagne #SayHi. Wir haben auch Live-Gäste in der Sendung. Das sind prominente Gäste, aber auch Kinder. Zum Beispiel kam Kinderreporterin Ayleen (11) ins Studio und hat über ihre Erfahrungen mit der ersten Menstruation erzählt.

Wer moderiert die Radiosendung von SRF Kids?

Du kennst die Stimmen am Radio eventuell schon. Weisst du, welche Gesichter dazugehören?

Legende: Angela Haas «Mir gefällt an der Radiosendung besonders, dass alles live und spontan ist.» SRF Kids

Angela ist fast schon ein alter «Haase» im Radiogeschäft (Achtung, Wortspiel, hehe). Sie moderiert die Sendung seit Januar 2020. Sie macht auch Reportagen für «SRF Kids Reporter:in». Zudem siehst du Angela regelmässig am Fernsehen und auf YouTube, wenn sie die «SRF Kids News» präsentiert.

Angela, was findest du besonders toll an der Sendung?

Für mich ist das Magische am Radio das Zusammenspiel von Stimmen, Geräuschen und Melodien. Wir spielten zum Beispiel mal das Hörspiel von einem Waldgeist. In der gleichen Sendung gab es Lieder rund um das Thema Wald. Kinder erzählten von ihren schönsten Walderlebnissen. Zum Beispiel Marius, der eine Hirschspur im Wald entdeckte. In einer Radiostunde können alle, egal wo sie gerade zuhören, in eine andere Welt eintauchen.

Dein ganz spezieller Radiomoment?

Besonders war, als wir im Sommer 2022 eine Woche lang vom Pfadi Bundeslager berichteten. Da trafen sich über 30'000 Kinder. Über diesen schönen Anlass gestaltete ich eine Radiosendung direkt vom Lagerplatz.

Mein Lieblingsmoment: Als die Pfadis aus Amriswil und Romanshorn «Country Roads» ins Mikrofon sangen – oder eher brüllten (ab Minute 42). Da musste ich lachen!

Legende: Alessio Amstutz «Die Sendung ist immer live, was immer einen direkten Draht zu den Hörer:innen gibt. Das ist ein cooles Gefühl. » SRF Kids

Erst war er Kinderreporter (das ist nun schon über 10 Jahre her), heute steht Alessio für SRF Kids im Radiostudio. Mit ganz viel Herzblut und Freude führt er Kinder durchs Wochenende. Daneben arbeitet er auch für den Jugendradiosender SRF Virus.

Alessio, was findest du besonders toll an der Sendung?

Ich mag besonders den direkten Austausch mit der SRF Kids Community. Wenn man beispielsweise zusammen ein Spiel spielt. Im Radiostudio ist man nämlich sonst immer alleine. Den Austausch mit einem Kind, das ins Studio anruft, zeigt jeweils, dass da draussen wirklich jemand zuhört und ich nicht einfach so vor mich hin spreche. Das macht viel Freude!

Dein ganz spezieller Radiomoment?

Als ich das erste Mal mit Kindern im Studio stand, war ich wirklich sehr nervös. Es ist dann aber schlussendlich alles gut gegangen, und es hat unglaublich viel Freude gemacht. Mittlerweile finde ich es fast cooler, mit Kindern im Studio zu stehen als ganz allein.

Legende: Luana Spinnler «Das Radio ist persönlich und hautnah bei dir, egal wo du gerade bist. Sei es bei dir im Kinderzimmer, in der Küche oder im Auto. Und von dort gestalten wir die Radiosendung zusammen, was unglaublich toll ist.» SRF Kids

Luana ist unser «Bärner Meitschi» und moderiert die Sendung seit April 2024. Sie ist aber auch viel unterwegs für «SRF Kids Reporter:in», wo sie schon so Einiges erlebt hat: Bienen besuchen, mit Lamas wandern, und nicht zu vergessen: Ihre spektakuläre Reportage direkt von der Voltron Bahn im Europa-Park.

Luana, was findest du besonders toll an der Sendung?

Kinder geben mir oftmals einen Einblick von einer anderen Seite und sind mit viel Freude dabei. Ihre Geschichten zu hören finde ich mega! Auch liebe ich Sendungen mit Live-Gästen im Studio. Ob Kinderreporter:in oder Promi – Hauptsache, wir erfahren persönliche Storys und bekommen Einblick in tolle Erlebnisse. Mit der Stimme für eine Stunde in deine Welt eintauchen, das ist das Tolle an der Radiosendung.

Dein ganz spezieller Radiomoment?

Wenn ich auf meine Zeit bei SRF zurückschaue, bleibt mir vor allem das Dabu Fantastic Showcase in Erinnerung. Ein ganzer Abend gefüllt mit Performances von unterschiedlichen Schweizer Künstler:innen – unglaublich was die Schweizer Musikszene eigentlich alles zu bieten hat. Auch bei diesem Erlebnis fand ich den Gedanken des Zusammensein sehr schön. Und Musik ist sowieso immer toll 😉