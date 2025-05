Legende: SRF/Marion Nitsch

Kathrin Schärer (geb. 1969 in Basel) studierte Zeichen- und Werklehrerin an der Hochschule für Gestaltung Basel und arbeitet als freischaffende Illustratorin. Sie hat eigene Texte illustriert und in langjähriger Zusammenarbeit Geschichten des Kinderbuchautors Lorenz Pauli.

Kathrin Schärer war 2010 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, 2012 für den Hans-Christian-Andersen-Preis und 2014 für den Astrid-Lindgren-Memorial Award. Bereits zweimal wurde sie mit dem Schweizerischen Kinder- und Jugendmedienpreis ausgezeichnet, in den Jahren 2011 und 2017.

Lesetipp

«Der Ort der lieben Dinge» (2023). Das Bilderbuch zeigt einmal mehr die grandiose Zusammenarbeit von Kathrin Schärer und Lorenz Pauli. Es geht um einen Dachs, der seine Höhle aufräumt. Die Dinge, die er nicht mehr braucht, will er an einem schönen Ort begraben. Doch andere Tiere finden Gefallen an seinen ausrangierten Sachen – und so wird aus dem Grab ein Ort der lieben Dinge. Die wunderbare Geschichte erzählt vom Festhalten und Loslassen, mit liebevollem Blick illustriert in warmen Farben. Die Tiere werden zu Figuren mit einer Mimik und Emotionen, mit denen man sich identifizieren kann. In jedem Alter. (Britta Spichiger, SRF Literatur)

Wichtigste Werke

«Der Ort der lieben Dinge». Text: Lorenz Pauli. Atlantis, 2023.

«Am liebsten ass der Hamster Hugo Spaghetti mit Tomatensugo». Text: Franz Hohler. Hanser, 2018.

«Rigo und Rosa». Text: Lorenz Pauli. Atlantis, 2016.

«Der Tod auf dem Apfelbaum». Atlantis, 2015.

«Oma – Emma – Mama». Text: Lorenz Pauli. Atlantis, 2010.

«Johanna im Zug». Atlantis, 2009.

«Die Kiste». Text: Lorenz Pauli. Sauerländer, 2004.

«Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen». Atlantis, 2004.