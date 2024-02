Er kannte die Berliner Volksbühne wie kaum ein anderer, als er die Leitung des Hauses übernahm: Nun ist Intendant René Pollesch im Alter von 61 Jahren gestorben. Sein Tod am Montag sei völlig plötzlich und unerwartet gewesen, teilte das Theater am Abend mit. Zu den genauen Todesumständen machte die Sprecherin der Volksbühne, Lena Fuchs, zunächst keine Angaben. «Wir sind alle geschockt», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Pollesch war einer der grossen Dramatiker und Regisseure der deutschen Theaterszene. In seinen Stücken gab es oft weder geradlinige Handlungen noch klassische Figuren. Diese «Ölspur einer kohärenten Figur, auf der man dann so Schlitten fährt im Repräsentationstheater», langweile die meisten Schauspielenden, hatte Pollesch mal der Wochenzeitung «Die Zeit» gesagt. «Bei uns muss niemand anderthalb Stunden lang eine einigermassen logische und kohärente emotionale Darstellung zeigen. Das schafft man ja selbst im Leben kaum.»

Pollesch, der auch Autor und Regisseur war, hatte die Berline Volksbühne 2021 übernommen. Zuvor hatte das Theater am Rosa-Luxemburg-Platz, das zu den wichtigsten Theatern Deutschlands zählt, turbulente Jahre hinter sich. Vor der Übernahme der Intendanz war Pollesch bereits an der Volksbühne engagiert, davor hatte er für diverse Theater inszeniert.

Mehrfach ausgezeichnet

Der Dramatiker und Regisseur wurde 1962 im hessischen Friedberg geboren. An der Universität Giessen studierte er Angewandte Theaterwissenschaften, zu seinen Lehrmeistern gehörten George Tabori und Heiner Müller.

Pollesch arbeitete an vielen Bühnen, darunter auch am Schauspielhais Zürich, experimentierfreudig inszenierte er eigene Stücke und machte auch schon mal ein Autokino zum Theater. Seine eigenen Stücke inszenierte er unter anderem am Burgtheater Wien, am Deutschen Theater Berlin und an den Münchner Kammerspielen. Er schrieb über 200 Stücke, meist eher kurze Werke.

Für seine Arbeit wurde Pollesch mehrfach mit Preisen ausgezeichnet: Er erhielt unter anderem 2001 und 2006 den Mülheimer Dramatikpreis. Zuletzt wurde ihm 2019 in Wien der Arthur-Schnitzler-Preis verliehen.