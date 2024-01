Dominique Devenport hat den diesjährigen «Prix Swissperform»-Hauptpreis gewonnen.

Die Schauspielerin überzeugte die Jury mit ihrer Rolle als Krankenschwester Johanna Gabathuler in der Serie «Davos 1917».

Der Schauspielpreis wurde im Rahmen der 59. Solothurner Filmtage verliehen.

Die Jury sei sich über die Vergabe des Preises an Dominique Devenport sofort einig gewesen. In der SRF-Koproduktion «Davos 1917» gelinge es der Schauspielerin, eine Figur zu schaffen, die gleichzeitig von Furcht und Mut angetrieben werde. «Dass die Serie für so viele Menschen so gut funktioniert hat, liegt in grossen Teilen an ihr», urteilte die Jury.

Als bester Nebendarsteller wurde Arcadi Radeff ausgezeichnet, der in den Serien «Hartes Pflaster» und in «Die Unruhestifter» positiv auffiel. Die Jury freue sich nun, Radeff bald in einer Hauptrolle zu sehen.

1 / 4 Legende: Gewinnerin des Preises für die beste Hauptrolle: Dominique Devenport als Krankenschwester Johanna Gabathuler in «Davos 1917». SRF/Pascal Mora 2 / 4 Legende: Gewinner des Preises für die beste Nebenrolle ist Arcadi Radeff, hier als Ivo Delchev in «Hartes Pflaster» (rechts im Bild). Links: Assa Sylla als Kadi Keïta. SRF/RTS 3 / 4 Legende: Gewinner des Schauspiel-Nachwuchspreises: Stéphane Eros als Marek Bruchez in «Hartes Pflaster». SRF/RTS 4 / 4 Legende: Gewinnerin des Jurypreises: Carol Schuler als Tatort-Kommissarin Tessa Ott. SRF/Sava Hlavacek

Als bester Newcomer wurde Stéphane Erös für seine Mischung aus Dramatik und Emotion in «Hartes Pflaster» ausgezeichnet.

Der Jurypreis ging an die Tatort-Kommissarin Carol Schuler. Als starke Persönlichkeit scheue sie nicht, ihre Sensibilität und Melancholie in die Waagschale zu werfen, um ihre Figuren zu erzählen.

Prix Swissperform Box aufklappen Box zuklappen Mit dem «Prix Swissperform» werden seit 2001 jedes Jahr Schauspielleistungen in Fernsehfilmen ausgezeichnet. Die Preise werden im Rahmen der Solothurner Filmtage verliehen. Jede der vier Kategorien ist mit einem Preisgeld von 10'000 Franken dotiert. Die Jury setzt sich aus dem Schauspieler Samuel Streiff, der Filmproduzentin Aline Schmid und dem künstlerischen Leiter der Solothurner Filmtage, Niccolò Castelli, zusammen.