Academy Awards - Oscars 2026: Wer sollte gewinnen? Stimmen Sie ab!

Am 15. März werden in Hollywood die 98. Academy Awards verliehen. Das bluesgetränkte Vampir-Epos «Sinners» geht mit 16 Nominierungen ins Rennen, dicht gefolgt von «One Battle After Another» mit 13 Nominierungen. Wie würden Sie die Oscars 2026 vergeben?