 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Academy Awards Oscars 2026: Wer sollte gewinnen? Stimmen Sie ab!

Am 15. März werden in Hollywood die 98. Academy Awards verliehen. Das bluesgetränkte Vampir-Epos «Sinners» geht mit 16 Nominierungen ins Rennen, dicht gefolgt von «One Battle After Another» mit 13 Nominierungen. Wie würden Sie die Oscars 2026 vergeben?

09.03.2026, 11:24

Teilen

Oscars 2026: Die wichtigsten Nominierungen im Überblick

Box aufklappen Box zuklappen

Bester Film

Beste Regie

  • Chloé Zhao, «Hamnet»
  • Josh Safdie, «Marty Supreme»
  • Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another»
  • Joachim Trier, «Sentimental Value»
  • Ryan Coogler, «Sinners»

Beste Hauptdarstellerin

  • Jessie Buckley, «Hamnet»
  • Rose Byrne, «If I Had Legs I’d Kick You»
  • Kate Hudson, «Song Sung Blue»
  • Renate Reinsve, «Sentimental Value»
  • Emma Stone, «Bugonia»

Bester Hauptdarsteller

  • Timothée Chalamet, «Marty Supreme»
  • Leonardo DiCaprio, «One Battle After Another»
  • Ethan Hawke, «Blue Moon»
  • Michael B. Jordan, «Sinners»
  • Wagner Moura, «The Secret Agent»

Beste Nebendarstellerin

  • Elle Fanning, «Sentimental Value»
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, «Sentimental Value»
  • Amy Madigan, «Weapons»
  • Wunmi Mosaku, «Sinners»
  • Teyana Taylor, «One Battle After Another»

Bester Nebendarsteller

  • Benicio del Toro, «One Battle After Another»
  • Jacob Elordi, «Frankenstein»
  • Delroy Lindo, «Sinners»
  • Sean Penn, «One Battle After Another»
  • Stellan Skarsgård, «Sentimental Value»

Bester internationaler Spielfilm

  • Frankreich («Ein einfacher Unfall»)
  • Brasilien («The Secret Agent»)
  • Norwegen («Sentimental Value»)
  • Spanien («Sirât») 
  • Tunesien («The Voice of Hind Rajab»)

Radio SRF2 Kultur, Kultur Nachrichten, 9.3.2026, 8:00 Uhr. ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)