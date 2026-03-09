Oscars 2026: Die wichtigsten Nominierungen im Überblick
Bester Film
- «Bugonia»
- «F1»
- «Frankenstein»
- «Hamnet»
- «Marty Supreme»
- «One Battle After Another»
- «The Secret Agent»
- «Sentimental Value»
- «Sinners»
- «Train Dreams»
Beste Regie
- Chloé Zhao, «Hamnet»
- Josh Safdie, «Marty Supreme»
- Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another»
- Joachim Trier, «Sentimental Value»
- Ryan Coogler, «Sinners»
Beste Hauptdarstellerin
- Jessie Buckley, «Hamnet»
- Rose Byrne, «If I Had Legs I’d Kick You»
- Kate Hudson, «Song Sung Blue»
- Renate Reinsve, «Sentimental Value»
- Emma Stone, «Bugonia»
Bester Hauptdarsteller
- Timothée Chalamet, «Marty Supreme»
- Leonardo DiCaprio, «One Battle After Another»
- Ethan Hawke, «Blue Moon»
- Michael B. Jordan, «Sinners»
- Wagner Moura, «The Secret Agent»
Beste Nebendarstellerin
- Elle Fanning, «Sentimental Value»
- Inga Ibsdotter Lilleaas, «Sentimental Value»
- Amy Madigan, «Weapons»
- Wunmi Mosaku, «Sinners»
- Teyana Taylor, «One Battle After Another»
Bester Nebendarsteller
- Benicio del Toro, «One Battle After Another»
- Jacob Elordi, «Frankenstein»
- Delroy Lindo, «Sinners»
- Sean Penn, «One Battle After Another»
- Stellan Skarsgård, «Sentimental Value»
Bester internationaler Spielfilm
- Frankreich («Ein einfacher Unfall»)
- Brasilien («The Secret Agent»)
- Norwegen («Sentimental Value»)
- Spanien («Sirât»)
- Tunesien («The Voice of Hind Rajab»)