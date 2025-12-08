Die Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards wurden bekanntgegeben.

Der Politthriller «One Battle After Another» liegt mit neun Nominierungen vorn.

Der Film des Star-Regisseurs Paul Thomas Anderson («Magnolia», «There Will Be Blood») ist unter anderem in den Sparten «Beste Filmkomödie», Regie und für die Darsteller Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert.

Legende: Im Stress und meist mies gelaunt: Leonardo DiCaprio als Bob Ferguson in «One Battle After Another». Warner Bros.

Mehrere Gewinnchancen haben unter anderem auch der norwegische Film «Sentimental Value», das Vampir-Drama «Blood & Sinners», die Literaturverfilmung «Hamnet», das Filmmusical «Wicked: Teil 2» und «Frankenstein».

Diese Serien haben Chancen

In der Sparte Fernsehen und Streaming geht die Erfolgsserie «White Lotus» mit sechs Nominierungen in die Verleihung. Die Mini-Serie «Adolescence» wurde fünfmal nominiert.

Die wichtigsten Nominierungen im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Bester Film – Drama Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Blood & Sinners Bester Film – Musical oder Komödie Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another Beste Darstellerin – Drama Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Die My Love)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Julia Roberts (After the Hunt)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby) Bester Darsteller – Drama Joel Edgerton (Train Dreams)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Blood & Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)



Als weitere Sparte ist erstmals «Bester Podcast» bei den Golden Globes dabei. Mehr als 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 11. Januar 2026 in Beverly Hills verliehen werden.