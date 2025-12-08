 Zum Inhalt springen

Golden Globes 2026 «One Battle After Another» ist der grosse Golden-Globes-Favorit

08.12.2025, 16:49

  • Die Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards wurden bekanntgegeben.
  • Der Politthriller «One Battle After Another» liegt mit neun Nominierungen vorn.

Der Film des Star-Regisseurs Paul Thomas Anderson («Magnolia», «There Will Be Blood») ist unter anderem in den Sparten «Beste Filmkomödie», Regie und für die Darsteller Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert. 

Mann mit Gewehr steht neben einem Auto.
Legende: Im Stress und meist mies gelaunt: Leonardo DiCaprio als Bob Ferguson in «One Battle After Another». Warner Bros.

Mehrere Gewinnchancen haben unter anderem auch der norwegische Film «Sentimental Value», das Vampir-Drama «Blood & Sinners», die Literaturverfilmung «Hamnet», das Filmmusical «Wicked: Teil 2» und «Frankenstein». 

Diese Serien haben Chancen

In der Sparte Fernsehen und Streaming geht die Erfolgsserie «White Lotus» mit sechs Nominierungen in die Verleihung. Die Mini-Serie «Adolescence» wurde fünfmal nominiert.

Die wichtigsten Nominierungen im Überblick



Bester Film – Drama

Bester Film – Musical oder Komödie

Beste Darstellerin – Drama

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Jennifer Lawrence (Die My Love)
  • Renate Reinsve (Sentimental Value)
  • Julia Roberts (After the Hunt)
  • Tessa Thompson (Hedda)
  • Eva Victor (Sorry, Baby)

Bester Darsteller – Drama

  • Joel Edgerton (Train Dreams)
  • Oscar Isaac (Frankenstein)
  • Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
  • Michael B. Jordan (Blood & Sinners)
  • Wagner Moura (The Secret Agent)
  • Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Als weitere Sparte ist erstmals «Bester Podcast» bei den Golden Globes dabei. Mehr als 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 11. Januar 2026 in Beverly Hills verliehen werden.

