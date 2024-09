1: Wann kommt die 3. Staffel und wie viele Folgen gibt es?

Das Schweizer Familiendrama läuft ab 13. Oktober 2024 bei SRF 1 im Hauptabendprogramm und wird in acht Folgen à 45 Minuten ausgestrahlt. Ab dem Zeitpunkt stehen alle Episoden auch auf Play Suisse zur Verfügung.

2: Worum geht es im Serienfinale von «Neumatt» ?

Michi Wyss (Julian Koechlin) will mit seinem Geschäftspartner Oskar (Martin Vischer) einen Bio-Lieferservice ganz gross herausbringen. Dafür benötigt er die Unterstützung des Top-Investors Nic Olsson (Peter Mygind). Sarah (Sophie Hutter) und Lorenz (Jérôme Humm) haben für die Neumatt eine erfolgversprechende Nische gefunden und wollen andere Landwirte ins Boot holen.

Das ist in Staffel 1 und 2 passiert Box aufklappen Box zuklappen Staffel 1: Der erfolgreiche Unternehmensberater Michi Wyss verheimlicht in der Stadt seine Herkunft als Bauernsohn und im Dorf weiss niemand, dass Michi schwul ist. Als sein Vater sich umbringt, ist er gezwungen, sich wieder mit seiner Familie zu konfrontieren. Michi soll den verschuldeten Hof für seine Mutter Katharina, seinen Bruder Lorenz und seine Grossmutter Trudi retten. Nur Michis Schwester Sarah hofft auf schnelles Geld durch den Verkauf. Michi gerät unter Druck und droht sowohl in der Stadt als auch auf dem Land zum Verräter zu werden. Staffel 2: Der ehemalige Unternehmensberater Michi Wyss hat die Zelte in Hamburg abgebrochen und sich für ein wenig glamouröses Leben als Bauer an der Neumatt entschieden. Doch das Leben dort ist alles andere als einfach: Um den Hof zu retten und die Gunst der Bauern zurückzugewinnen, heuert Michi als Consultant bei einem Lebensmittelgrossisten an und verspricht den Bauern einen Direktdeal für ihre Produkte. Doch sein verdecktes Doppelspiel mit dem Hof und dem Consulting-Case droht rasch aufzufliegen.

Lorenz macht schwierige Zeiten durch, denn Jessie (Rumo Wehrli), die Mutter seines Kindes, will ein neues Leben beginnen. Katharina (Rachel Braunschweig) muss sich einer Wahrheit stellen, der sie 30 Jahre aus dem Weg gegangen ist. Das hat Konsequenzen für die ganze Familie.

Neben den Herausforderungen der heutigen Landwirtschaft und wie sich die Familie Wyss diesen stellt, werden auch die boomenden Start-ups der Lebensmittelbranche thematisiert. Und schliesslich geht es nicht nur um die Frage, was bei uns auf dem Teller landet, sondern auch darum, was uns emotional nährt und was eine Familie ausmacht.

3: Wer sind die Schauspielenden?

Der Hauptcast der 1. Staffel ist auch dieses Mal wieder am Start: Julian Koechlin spielt den schwulen Protagonisten Michi Wyss. Michi Wyss hat zwei Geschwister: Sarah, gespielt von Sophie Hutter, und Lorenz, der von Jérôme Humm verkörpert wird. Rumo Wehrli spielt Lorenz’ Ex-Partner Jessie. Rachel Braunschweig ist erneut als Mutter Katharina im Einsatz.

Streaminghinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Die acht Episoden der 3. Staffel von «Neumatt» werden als Doppelfolgen jeweils am 13., 14., 16. und 17. Oktober bei SRF 1 im TV ausgestrahlt. Alle Episoden sind ab 13. Oktober auf Play Suisse online abrufbar. Die 1. und 2. Staffel von «Neumatt» können bereits jetzt über Play Suisse gestreamt werden.

Übrigens: Das Familiendrama um das Erbe der Neumatt wurde wieder unter der Leitung von Showrunnerin Marianne Wendt entwickelt. Als Regiseurinnen waren Cosima Frei und Bettina Oberlin im Einsatz.

4: Warum heisst die Serie «Neumatt»?

Der Serienname setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Das wäre einerseits der Begriff «Matt» beziehungsweise «Matte». Ursprünglich kommt das Wort aus dem Alemannischen und bezeichnet eine «Wiese» oder «Weide». Der Wortteil «Neu» bezieht sich auf die Neuorientierung der hiesigen Landwirtschaft und auf den Neuanfang, vor dem Familie Wyss steht.

5: Wer ist Julian Koechlin?

Julian Koechlin wurde 1992 in Basel geboren und absolvierte ein Schauspielstudium an der Hochschule der Künste Bern. Erste Engagements hatte er am Schauspielhaus Basel, am Luzerner Theater und am Stadttheater Bern, bevor er 2018 festes Ensemblemitglied am Theater Aachen in Deutschland wurde.

Koechlin spielte bereits in einigen Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in der SRF-Krimiserie «Wilder» oder in «Der Bestatter». Für seine erste grosse Hauptrolle als Michi Wyss erhielt Koechlin im Rahmen der 57. Solothurner Filmtage den Prix Swissperform als «Bester Hauptdarsteller» der 1. Staffel von «Neumatt».

6: Gibt es «Behind the Scenes»-Material?

1 / 6 Legende: Der Hauptcast (v. l.): Sophie Hutter, Jérôme Humm, Rachel Braunschweig und Julian Koechlin beim Drehstrat im Herbst 2023. SRF/Sava Hlavacek 2 / 6 Legende: Wie melkt man nochmal eine Kuh? Da die Protagonisten und Protagonistinnen von «Neumatt» keine landwirtschaftliche Expertise haben, wurden sie von einem Mentor begleitet. SRF/Sava Hlavacek 3 / 6 Legende: Tausche Bauernhof gegen Boot: Mutter Katharina (Rachel Braunschweig) gönnt sich eine Pause – zumindest in der Serie. Bei der Produktion sind Szenen auf engem Raum ein Knochenjob. SRF/Sava Hlavacek 4 / 6 Legende: Prost! Hält das Geschwister-Trio hier die Rettung für die angeschlagene Neumatt in der Hand? SRF/Sava Hlavacek 5 / 6 Legende: Wieso die langen Gesichter? Auch in der 3. Staffel steht der Hof vor grossen Herausforderungen. SRF/Sava Hlavacek 6 / 6 Legende: Es braucht nicht nur ein ganzes Dorf, um ein Kind grosszuziehen, auch Serienproduktionen sind Teamwork. SRF/Sava Hlavacek

7: Wo wurde «Neumatt» gedreht und wo liegt der Hof wirklich?

Die Dreharbeiten fanden im Herbst 2023 in der Stadt Zürich und Umgebung statt. Der «Neumatt»-Hof aus der Serie liegt in Wirklichkeit auf dem Tüllacker in Uster im Kanton Zürich.

8: Wird es eine 4. Staffel geben?

Nein, «Neumatt» Staffel 3 ist das Serienfinale.