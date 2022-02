Aus Schweizer Sicht ist noch ein letzter Hoffnungsträger im Rennen: Der Kurzfilm «Ala Kachuu – Take and Run» der Zürcherin Maria Brendle ist dabei, wenn am 27. März in Los Angeles die Oscars verliehen werden.

Der Film erzählt von einer Kirgisin, die zwecks Zwangsheirat entführt wird. Nicht in die Nominationen geschafft hat es der hochbeachtete Schweizer Animationskurzfilm «Only a Child» – ein aufwändiges ökologisches Manifest, in welches mehrere Trickfilmschaffende ihren eigenen Stil einbrachten.

Legende: Letzte Schweizer Oscar-Hoffnung: Der Kurzfilm «Ala Kachuu» von Maria Brendle. Filmgerberei

Letzte Chance für die Schweiz

Das schweizerisch-kosovarische Nachkriegsdrama «Hive» taucht in den Nominationen für den besten internationalen Spielfilm ebenfalls nicht mehr auf.

Die eindrückliche Schweizer Spielfilm-Einreichung «Olga» um eine ukrainische Athletin im Sportzentrum Magglingen war bereits früher ausgeschieden, und auch der von Paraguay eingereichte anwaltschaftliche Dokumentarfilm «Apenas el sol» (eine Schweizer Koproduktion) ist nicht mehr dabei.

Diversität bleibt wichtigstes Thema

In den Live-Moderationsgesprächen zur Bekanntgabe der Oscar-Nominationen gewichteten die US-Fachleute die eintrudelnden Ergebnisse auffällig stark nach dem Kriterium der Diversität. Die Academy Awards selbst verpflichten sich als Veranstaltung konsequent dem Gedanken und der Idee, eine Gesellschaft jenseits der weiss-männlichen Dominanz abzubilden.

Das ist richtig, wichtig und überfällig. Aber die Oscars haben auch noch ganz andere Baustellen als das blosse Einordnen der nominierten Personen nach Herkunft, Ethnie, Geschlecht, Sexualität und Hautfarbe.

Weitere Baustellen

Da ist etwa die Frage, inwiefern die anhaltende Pandemie auf das nicht immer gemütliche Nebeneinander von Filmstudios und Streaming-Konzernen abgefärbt hat, und welchen Stellenwert eine Kino-Auswertung zurzeit noch hat.

Offen bleibt auch die Frage, ob die aufwändigen Marketing-Kampagnen hinter den Nominationen noch zeitgemäss sind. Es stellt sich auch die Frage, warum in den Hauptkategorien so viele altbekannte Namen auftauchen und kreativer, ungemütlicher Nachwuchs in den eigenen Reihen immer spärlicher wird. Warum in Hollywood nur noch wenige Filmschaffende eine starke, persönliche Handschrift pflegen dürfen.

Legende: Der Netflix-Film «Power of the Dog» ist der heisseste Oscar-Anwärter: Wie wichtig ist da die Kino-Auswertung überhaupt noch? Ascot Elite

…und noch mehr Fragen

Es ist eine paradoxe Situation zu beobachten: Die Filmstudios verdienen ihr grösstes Geld zwar mit Superhelden und Superheldinnen, aber die Academy-Mitglieder haben offensichtlich Berührungsängste mit einem gelungenen Kassenschlager wie «Spider-Man: No Way Home»: Sie bevorzugen ihm ein ehrgeiziges, aber schwerfälliges Epos wie «Dune».

Und da ist natürlich auch noch die ganz andere Frage, ob die #MeToo-Bewegung die Filmmetropole nicht nur aufgerüttelt, sondern auch nachhaltig verändert hat.

Legende: Schwerfällige Science-Fiction: «Dune» ist gleich 10 mal nominiert. Warner Bros

Internationalisierung

Schliesslich lässt sich feststellen, dass sich die US-Filmindustrie weiter internationalisieren muss, wenn sie global relevant bleiben will: Dieses Jahr hat mit «The Power of the Dog» eine Netflix-Produktion ohne direkte finanzielle US-Beteiligung mit Abstand die grössten Chancen. Geschrieben und inszeniert hat sie die Neuseeländerin Jane Campion.

Mit Mexiko, China und Südkorea hat Hollywood in den letzten Jahren mehrere Verbündete ausserhalb des englischsprachigen Raums gefunden. Gemessen daran wäre es ein höchst unwahrscheinliches, aber wegweisendes Zeichen, wenn der dreistündige «Drive My Car» des Japaners Ryûsuke Hamaguchi 2022 den Oscar für den besten Film gewinnt.

Die wichtigsten Nominationen: