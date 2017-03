Zur Person

Jacob Berger ist 1963 in Lydney, Grossbritannien geboren. Er studierte Film an der New York University und arbeitete als Filmkritiker und Regisseur. Für das RTS hat er mehrere Dokumentarfilme und TV-Spielfilme gedreht. «Un Juif pour l’exemple» ist in drei Kategorien für den Schweizer Filmpreis nominiert.