Nach Jugendjahren in Zürich-Seebach als Sohn eines Schweizer Fabrikarbeiters und einer Italienerin hat Bruno Ganz lange in Berlin gewohnt. Sowohl dort als auch in Venedig besitzt er eine Wohnung. Zürich ist jedoch die Stadt, die ihm am Herzen liegt. In einem Interview verriet er jüngst, er habe «kein Bedürfnis, irgendwo anders zu wohnen.» Er liebe die Limmatstadt wegen ihrer «währschaften, soliden Art». Der international gefragte Schauspieler lebt in Au am Zürichsee.