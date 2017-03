Zur Person

Michael Koch (*1982) gewann mit seinem Abschlussfilm «Polar» an der Kunsthochschule für Medien in Köln den Deutschen Kurzfilmpreis. Es folgten zwei Regiearbeiten für das Theater Kaserne Basel. Sein Langfilm-Debüt «Marija» lief im internationalen Wettbewerb des Filmfestivals Locarno. Der Vater von zwei Kindern lebt und arbeitet in Basel und Berlin.