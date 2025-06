Zunächst die Diagnose: Dem Patienten geht es schlecht. Seit dem Ende der Pandemie stagniert die Game-Industrie, die Zahlen blieben in den letzten drei Jahren weit hinter den Erwartungen zurück.

Der Umsatz der Industrie ist real zurückgegangen: 13 Prozent weniger als 2021.

Die Spieler verbringen weniger Zeit mit Games – seit 2021 gingen die global mit Games verbrachten Stunden um über 30 Prozent zurück und es kamen kaum neue Spieler dazu.

Atemberaubende Flops – wie beispielsweise «Concord», das geschätzt 400 Millionen Dollar Verlust eingefahren hat – sind häufiger geworden.

In den letzten Jahren wurden viele Studios geschlossen und etwa 40'000 Personen entlassen.

Was sind die Gründe für die Abwärtsspirale?

Grund 1: Smartphone-Games stagnieren

Den enormen Boom, den Games auf Smartphones erlebt haben, war einer der wichtigsten Faktoren für das Wachstum der letzten Dekade. Doch Smartphone-Games haben ihren Schwung eingebüsst. Bestehende Nutzer geben weniger aus (in den USA 27 Prozent weniger als 2021) – und sie verbringen deutlich weniger Zeit mit Spielen. Vor allem Video-Plattformen wie Tiktok, Instagram und Youtube konkurrenzieren Games.

Grund 2: Wachstum nicht gleichmässig verteilt

Bei den Konsolen hat in den vergangenen Jahren vor allem Nintendo für Wachstum gesorgt – Playstation und Xbox konnten gegenüber älteren Modellen nicht mehr verkaufen oder neue Spieler gewinnen. Doch Nintendo-Gamer verhalten sich anders: Sie kaufen etwa 25 Prozent weniger neue Games – und etwa die Hälfte bei Nintendo.

Auf PCs wurde das Wachstum vor allem von Chinas Gaming-Boom angetrieben. Doch chinesische Gamer wollen oder dürfen ausländische Games nicht spielen – über 80 Prozent der Umsätze bleiben im Land. Das Wachstum war also sehr einseitig verteilt, nicht die ganze Industrie profitierte davon.

Schweizer Game-Entwickler nur indirekt betroffen Box aufklappen Box zuklappen Der mit Abstand grösste Schweizer Game-Entwickler ist Giants in Schlieren, dank der enorm erfolgreichen «Farming Simulator»-Serie. Ein treues Publikum und stetig neuer Nachwuchs bescheren dem Game mit jeder neuen Ausgabe neue Verkaufsrekorde. Daneben sind in der Schweiz viele Game-Studios am Werk, die man als «Indies» bezeichnet und die meist mit sehr kleinen Teams arbeiten. Diese Szene fordert seit jeher mehr staatliche Förderung und privates Risikokapital. Der Wunsch wird unter dem Eindruck globaler Krisen und sinkender Risikofreudigkeit der Investoren wohl nicht erfüllt werden. Die grösste Herausforderung für diese Entwickler ist, in einem globalen Markt überhaupt wahrgenommen zu werden. Weil sie aber beweglich und innovativ sind, eröffnet das Ende des Booms auch Chancen.

Grund 3: Preise und Kosten

Bei Games ist es unüblich, die Kaufpreise der Inflation anzupassen. Damit sind die realen Kaufpreise seit den 90er-Jahren auf weniger als die Hälfte gesunken. Die Industrie versuchte zwar, im Game selbst noch Umsatz zu erzielen – beispielsweise mit dem Verkauf virtueller Kostüme oder Zusatzfeatures. Diese Umsätze stagnieren aber, weil die Spieler weniger Zeit mit dem Spiel verbringen. Ausserdem haben In-Game-Käufe höhere Entwicklungskosten zur Folge, weil ein Game laufend mit neuen Inhalten versorgt werden muss.

Ohnehin sind die Herstellungskosten explodiert. Ein Blockbuster-Game vor 15 Jahren hatte ein Budget von 50 Millionen Franken zur Verfügung – heute werden 500 Millionen ausgegeben.

Negativspirale ohne Ende?

Nun steckt die Game-Industrie in einem Teufelskreis fest: Der Umsatz stagniert, die Kosten steigen, der Profit sinkt, das Risiko steigt. Vielen Investoren ist das Risiko zu hoch und es wird weniger in die Game-Industrie investiert. Daraus resultiert, dass es weniger Innovation und Hits gibt. Was wiederum zu weniger neuen Spielern und Spielerinnen führt, was den Umsatz nach unten drückt.

Wie sich die Game-Industrie aus dieser Negativspirale befreien kann, zeichnet sich aktuell noch nicht ab.