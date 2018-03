5 Jahre Papst Franziskus - Franziskus, der Arme!

Mit Papst Franziskus änderte sich vor fünf Jahren das Image der römisch-katholischen Kirche schlagartig: Endlich steht einer an der Spitze, der so redet, dass ihn alle verstehen. Innerkirchlich kommt sein Primat der Barmherzigkeit nicht bei allen gut an.