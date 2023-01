Die Trauerfeier für Benedikt XVI. in Rom wurde zum Weltereignis: Ein amtierender Papst hielt eine Totenmesse für einen emeritierten Papst. Wobei Papst Franziskus zwar der Messe vorstand, sie aus gesundheitlichen Gründen aber nicht zelebrierte. Das übernahm stattdessen Kardinal Giovanni Battista Re.

Die Bilder der Trauerfeier

1 / 10 Legende: Letzte Ehre für Benedikt XVI.: Rund 50'000 Gläubige kamen auf den Petersplatz in Rom. Keystone/AP Photo/Ben Curtis 2 / 10 Legende: Das Requiem auf dem Petersplatz leitete Benedikts Nachfolger Franziskus. Keystone/AP Photo/Andrew Medichini 3 / 10 Legende: Im Anschluss wurde der frühere Papst unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Petersdom beigesetzt. Keystone/AP Photo/Alessandra Tarantino 4 / 10 Legende: Rund 130 Kardinäle aus aller Welt reihten sich in ihren festlichen Gewändern auf dem Platz ein. Keystone/EPA/FABIO FRUSTACI 5 / 10 Legende: Politprominenz aus Deutschland: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (vorne links), Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte rechts), CDU-Chef Friedrich Merz (hinten rechts) und der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (hinten links) nahmen am Begräbnis teil. Keystone/AP Photo/Ben Curtis 6 / 10 Legende: Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gehörte zu den Trauergästen. Keystone/AP Photo/Andrew Medichini 7 / 10 Legende: Geschwächter Papst: Franziskus wurde im Rollstuhl auf den Platz gefahren. In seiner Predigt nahm er nur wenig direkten Bezug auf seinen Vorgänger. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Papst die Messe nicht zelebrieren. Keystone/AP Photo/Antonio Calanni 8 / 10 Legende: Auch viele Gläubige aus Benedikts Heimat Bayern nahmen an der Trauerfeier teil. Keystone/EPA/ETTORE FERRARI 9 / 10 Legende: Ein voller Petersplatz: Doch es kamen weitaus weniger Gläubige als zum Begräbnis von Benedikts beliebtem Vorgänger Johannes Paul II. Der Totenmesse des beliebten Polen wohnten im April 2005 rund 500'000 Menschen bei. Keystone/EPA/FABIO FRUSTACI 10 / 10 Legende: Nach dem Requiem wurde der einfache Holzsarg mit dem Leichnam Benedikts in den Petersdom gebracht. Bevor der Sarg in der Basilika verschwand, segnete Papst Franziskus ihn, berührte ihn mit der Hand und verneigte sich Keystone/AP Photo/Antonio Calanni

Von Geistlichen bis zum Schützenverein

Für die Trauerfeier war der Sarg mit dem Leichnam aus dem Petersdom auf den Platz getragen und vor dem Altar aufgestellt worden. Rund 50’000 Gläubige hatten sich auf dem nebelverhangenen Platz versammelt, um Abschied von Benedikt XVI. zu nehmen.

Darunter waren 130 Kardinäle, 300 Bischöfe, sowie royale Prominenz und Politiker. Aus Italien und Deutschland fand sich die politische Spitze auf dem Petersplatz ein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder reisten zu Ehren des bayerischen, emeritierten Papstes an.

Selbst der bayerische Schützenverein, bei dem Benedikt XVI. Ehrenmitglied war, war vertreten. Einige Gäste schwangen deutsche und bayerische Flaggen auf dem Petersplatz.

Ein abgesichertes Grossereignis

Die Feierlichkeiten für den «Papa emeritus» unterschieden sich kaum von denjenigen für einen im Amt verstorbenen Papst, so die SRF-Religionsredaktorin Judith Wipfler: «Sein Siegelring ist längst ungültig gemacht worden, zwar fielen einige Riten aus, aber an Feierlichkeiten liess die Messe nichts zu wünschen übrig.»

Legende: Papst Franziskus vor dem Sarg von Benedikt XVI.. Franziskus wurde aus gesundheitlichen Gründen mit dem Rollstuhl zur Messe gebracht. Getty Images / Antonio Masiello

Dabei war der verstorbene Papst Benedikt XVI. nicht unumstritten. Die grosse Faszination gelte aber auch dem Papstamt als solchem, so Judith Wipfler. «Darüber hinaus war Benedikt über Jahrzehnte hinweg eine wichtige Figur des Glaubens. Für viele, auch viele konservative Gläubige, war er ein Leitstern.»

Für das Grossereignis wurden viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen: 1000 Sicherheitskräfte wurden aufgeboten, der Platz wurde mit Schranken gesichert, um den Vatikan wurden keine Glasflaschen verkauft.

Ein Lob auf die Glaubenshingabe

Mit besonderer Spannung wurde die Predigt von Papst Franziskus erwartet. Er nahm darin eher wenig Bezug auf Benedikt XVI. und sprach vor allem über Hingabe für Gott und Vertrauen auf den Herrn.

Erst ganz am Schluss sagte der Argentinier vor dem Holzsarg des emeritierten Papstes: «Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst!» Jesus wird in der römisch-katholischen Kirche oft als Bräutigam bezeichnet. Schon in den vergangenen Tagen hatte Papst Franziskus die Hingabe Benedikts für den Glauben gelobt.

Drei Särge

Eine gute Stunde nach der Eröffnung des Gottesdienstes lud Papst Franziskus nochmals ein zur Verabschiedung von Benedikt XVI.. Papst Franziskus und Kardinal Giovanni Battista Re segneten den Sarg ein letztes Mal. Danach wurde er in die Krypta getragen. Die Bestattung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Dafür wird der Holzsarg mit dem Leichnam von Benedikt XVI. in einen Zinnsarg eingeschlossen und dieser wiederum in einen einfachen Holzsarg. Der emeritierte Papst wird also in drei Särgen begraben.

Auch das Grab für Benedikt XVI. ist nicht zufällig gewählt, sagt Judith Wipfler: «Er wird just im Grab von seinem Vorgänger Johannes Paul II. begraben. So kann Benedikt XVI., der wichtigste Schüler von Johannes Paul, am gleichen Ort beigesetzt werden.»

