Was die Spatzen gestern bereits nach einem vielsagenden Instagram-Post von den Dächern pfiffen, wurde nun im Rahmen der Nachrichtensendung «heute express» des ZDF offiziell bestätigt: «Wetten, dass..» feiert nach drei Jahren Pause sein Comeback – moderiert von Bill und Tom Kaulitz. Am 5. Dezember 2026 soll der Reboot in Halle (Saale) steigen. Aus der Schweiz können ab jetzt auf srf.ch/wettendass Wettvorschläge eingereicht werden. SRF wird die Koproduktion live auf SRF 1 übertragen.

Damit treten die Zwillinge in die Fussstapfen von Thomas Gottschalk, der «Wetten, dass..?» zuletzt im November 2023 moderierte. Schon damals liessen die Tokio-Hotel-Stars in ihrem Podcast durchblicken, dass sie sich ein Engagement als künftige Gastgeber durchaus vorstellen könnten. Damals jedoch noch ohne Zusage des ZDF.

Rund drei Jahre später werden die «Tokio Hotel»-Stars nun doch das Publikum wie gewohnt mit Wetten, Musik-Acts und zahlreichen Stars auf der Show-Couch begrüssen dürfen. Gesucht wird der neue Wettkönig oder die neue Wettkönigin.

Legende: Frisches Blut fürs Fernsehen: Könnten die Zwillinge Tom (links) und Bill Kaulitz dem angestaubten TV-Format tatsächlich neues Leben einhauchen? Imago/dts Nachrichtenagentur

«Wir sind mutig»

Mit der Neubesetzung unterzieht sich die Show einer deutlichen Verjüngungskur. Die zuständigen TV-Anstalten holen sich jedoch keinesfalls Grünschnäbel an Bord. Im Gegenteil: Die Kaulitz-Brüder sind längst Entertainment-Multitalente mit Podcast- und Netflix-Erfolgen. Auch erste Moderationserfahrung (ProSieben – «Super Duper Show» und «That's My Jam» auf RTL) bringen sie bereits mit.

«Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen», so Bill Kaulitz zum neuen Gig. «Wir sind stolz, dass das ZDF uns das Vertrauen schenkt, diese grosse Brand im Winter weiterzuführen. Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften – und genau das wollen wir auch! Wir können es kaum erwarten, die hoffentlich aufregendste Show mit den coolsten Wetten und den grössten Überraschungen zu hosten.»

Tom Kaulitz ergänzt: «Gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen – und das mit einer der beliebtesten Entertainment-Shows Deutschlands aller Zeiten! Die erste ‹Wetten, dass..?›-Ausgabe lief schon viele Jahre, bevor wir überhaupt geboren wurden. Wir treten also in grosse Fussstapfen, das ist uns bewusst. Aber wir sind mutig und wollen einfach den grösstmöglichen Spass haben – so wie bei allen Dingen, die wir machen.»

Generationentausch als Strategie

Welchen Anklang der Reboot mit dem neue Moderations-Duo beim tendenziell eher älteren Fernsehpublikum findet, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob es auch bei der Gästeauswahl zu Überraschungen kommt. Auf Social Media werden teilweise bereits neue Zuschauerrekorde prophezeit, während andere User eher irritiert oder ablehnend reagieren. Diese Polarisierung könnte dem Format jedoch zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen – etwas, das «Wetten, dass..?» in seinen letzten Jahren zunehmend fehlte.

Strategisch fügt sich die Neuauflage zudem in einen internationalen Trend ein: Wie Hollywood setzt auch das ZDF auf altbewährte Formate und prominente Gesichter mit eigener Fanbasis. Und ein Hauch Hollywood schwingt tatsächlich mit: Die Kaulitz-Zwillinge leben – wie Vorgänger Thomas Gottschalk – seit Jahren in Los Angeles. Der Moderationswechsel knüpft also auch an eine Tradition transatlantischen TV-Glamours an.