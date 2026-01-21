Wollen Sie Wettkandidatin oder Wettkandidat in der Kult-Show «Wetten, dass..?» werden? Moderiert wird die Sendung zum ersten Mal von Bill und Tom Kaulitz. Die «Tokio Hotel»-Stars suchen, gemeinsam mit dem ZDF, ORF und SRF, tolle Wetten für die grosse Eurovisions-Show am 5. Dezember 2026.

Die grössten Stars bei «Wetten, dass..?» sind die Wettkandidatinnen und -kandidaten – ihr Einfallsreichtum und ihre Kreativität bilden das Fundament der Show. Wenn auch Sie eine Idee für eine originelle Wette haben, sind Sie hier richtig: Machen Sie uns jetzt Ihren Wettvorschlag!

Bezüglich der Art der Wetten sind keine Grenzen gesetzt. Schreiben Sie uns einfach Ihre persönliche Idee. Gerne können Sie uns auch ein Video, ein Foto oder ein pdf-Dokument zu Ihrer Wettidee zukommen lassen. Bitte nutzen Sie dafür das folgende Formular.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die «Wetten, dass..?»-Redaktion sich nur mit Ihnen in Verbindung setzt, wenn die Wette geeignet erscheint. Im besten Fall sind Sie dann in der Sendung dabei.