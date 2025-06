Seit das LSD vom Schweizer Albert Hoffmann erfunden wurde, wird dazu geforscht: In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden Psychedelika weltweit an rund 40’000 Menschen bei Alkoholikern, Krebspatientinnen oder im Zusammenhang mit Angst und Depression erforscht. Nachdem Mitte der 1970er-Jahre der Konsum verboten wurde, ging auch die Forschung zurück. In der Schweiz blieb man aber stets dran, unter anderen Franz Vollenweider von der Universität Zürich. Heute gebe es regelrecht einen Hype: «Aktuell gibt es etwa 60 Studien, die sich intensiv mit der möglichen therapeutischen Wirkung von Psilocybin befassen», sagt er.

In der Schweiz kann eine Ärztin oder ein Psychiater Psychedelika in der Therapie einsetzen, sofern es eine Ausnahmebewilligung gibt für «die beschränkte medizinische Anwendung von verbotenen Betäubungsmitteln». Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) waren es anfangs Jahr rund 90 Fachpersonen, die solch eine Bewilligung hatten. Die Statistik des Bundesamts für Gesundheit zeigen zudem, dass die Anwendungen in den letzten Jahren stark angestiegen sind, gerade mit Psilocybin.